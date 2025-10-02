14°C 26°C
Elon Musk se torna a 1ª pessoa a acumular fortuna de US$ 500 bilhões

A informação foi divulgada pela revista Forbes. Ele também foi o primeiro a registrar um patrimônio superior a US$ 400 bilhões.

Por: DAVI MARTINS Fonte: G1
02/10/2025 às 18h19
Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, com US$ 150 bilhões à frente de Larry Ellison. Foto: Allison Robbert/AFP

O empresário Elon Musk se tornou a primeira pessoa no mundo a registrar um patrimônio superior a USS$ 500 bilhões (R$ 2,66 trilhões). A informação foi confirmada pelo rastreador de bilionários da revista Forbes nesta quarta-feira (1º).

O bilionário já havia batido o recorde dos US$ 400 bilhões (R$ 2,128 trilhões) em patrimônio. Atualmente, Musk é a pessoa mais rica do mundo estando US$ 150 bilhões (R$ 798 bilhões) à frente de Larry Ellison, o segundo colocado.

Musk nasceu na África do Sul e é dono de empresas como Tesla, Space X e X (antigo Twitter). Ainda segundo a Forbes, a participação do bilionário na Tesla é responsável por US$ 191 bilhões (R$ 1,016 trilhão) de sua fortuna.

Nesta quarta (1º), as ações da companhia subiram quase 4%.

Além disso, os 42% que Musk detém da Space X representam US$ 168 bilhões (R$ 893,8 bilhões). Já a xAI, que engloba o X, representa US$ 60 bilhões (R$ 318,6 bilhões) de sua fortuna.

