Governo do Estado destina mais de R$ 96 milhões para municípios da Amunorpi

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná destinou, nesta quarta-feira (01), mais de R$ 96 milhões para os municípios da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), um investimento histórico, voltado à melhoria da infraestrutura rural da região. O valor será aplicado na aquisição de máquinas e equipamentos destinados à conservação das estradas rurais de todos os municípios.

O valor total é de R$ 96.588.430,60, liberado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, através do secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB). O recurso será distribuído entre os 22 municípios que fazem parte da Amunorpi, sendo eles Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti e Jacarezinho.

As cidades de Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz, também foram contempladas, sendo que cada uma delas vai receber cerca de R$ 3,7 milhões.

O objetivo é garantir condições adequadas para a circulação de moradores e o escoamento da produção agrícola, fortalecendo o desenvolvimento econômico regional. As estradas rurais desempenham papel essencial no dia a dia das comunidades, pois são os principais acessos utilizados por agricultores, estudantes e trabalhadores.

Com a chegada de novos equipamentos, as prefeituras terão melhores condições de realizar a manutenção dessas vias, assegurando maior segurança e agilidade nos deslocamentos. Entre os maquinários estão caminhões basculantes, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas e diversos outros equipamentos. A expectativa é que cada município recebas seus equipamentos ainda neste ano, ampliando os serviços ofertados pelas prefeituras.

Ao modernizar a frota de máquinas das cidades, o governo estadual busca oferecer condições permanentes de conservação das vias, reduzindo custos futuros e ampliando a eficiência dos serviços prestados à população rural.

A Amunorpi, representada pelo presidente Régis Willian, que também é prefeito da cidade de Jaboti, celebrou a conquista, e destacou a importância que terá para a região. “O recurso irá dar apoio aos municípios com equipamentos para conservação das estradas rurais”, afirmou a Associação.

Estiveram presentes durante a entrega do investimento o presidente da Amunorpi, Régis Willian, o Secretário de Agricultura, Márcio Nunes, o Secretário do Trabalho, Do Carmo, os deputados estaduais Romanelli e Cobra Repórter e prefeitos pertencentes a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro.