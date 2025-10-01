Jogos de aventura trazem adrenalina, diversão e cultura para cidades da região

DA REDAÇÃO/MARCOS JR. - FOLHA EXTRA

O mês de outubro promete ser de muita adrenalina e diversão no Norte Pioneiro com a realização dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), evento itinerante que combina esportes radicais, turismo e preservação ambiental. As competições acontecerão nas cidades de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Tomazina, Siqueira Campos e Japira, oferecendo uma programação diversificada para todos os públicos, desde atletas amadores até profissionais em busca de desafios radicais.

A abertura oficial da programação será em Tomazina, nos dias 11 e 12 de outubro, com a competição de Caiaque Polo, que promete muita emoção nas águas do Parque das Corredeiras. O município também receberá competições de velocross, apresentações de BMX, vôlei de praia, canoagem slalom, levantamento de peso e a tradicional corrida desafio de obstáculos, atraindo participantes de diferentes regiões e envolvendo toda a comunidade local.

Além dessas modalidades, os JANs oferecerão uma série de atividades que unem aventura e entretenimento. Entre elas estão voo livre, cross game, paraquedismo, rally de jetsky, motocross, rally de jipe, futevôlei, basquete 3×3, handebol de areia, além de encontros de motos e motorhome, proporcionando atrações para todos os gostos. Também estão previstas apresentações de whelling, competições de maratona aquática e partidas especiais de futebol das estrelas, garantindo que o público acompanhe de perto momentos de grande emoção.

Os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa pioneira no Brasil, idealizada para integrar esporte, turismo e meio ambiente em um evento itinerante que gera impactos econômicos e culturais positivos para as cidades anfitriãs. Desde sua primeira edição, em 2019, os JANs têm crescido de forma significativa, tornando-se um marco anual aguardado por milhares de pessoas em todo o país.

Segundo os organizadores, o objetivo é proporcionar experiências únicas que estimulem a prática esportiva, o contato com a natureza e a socialização entre participantes e espectadores. “Os JANs vão muito além da competição: são momentos de lazer, aprendizado e valorização das belezas naturais do Norte Pioneiro, promovendo integração e entretenimento para toda a família”, destacam.

Com atividades diversificadas e competições para todos os níveis, os Jogos de Aventura e Natureza 2025 prometem transformar o Norte Pioneiro em um verdadeiro polo de esportes radicais, diversão e turismo. Outubro será, sem dúvida, um mês de muita adrenalina, desafios e experiências inesquecíveis para quem busca aventura, entretenimento e contato com a natureza.