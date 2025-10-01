16°C 28°C
Prefeito de Jaguariaíva busca soluções na Alep para crise que já demitiu 200 na cidade

Juca Sloboda participou de uma audiência na Assembleia com deputados e empresários, em busca de soluções para salvar o setor madeireiro do tarifaço anunciado por Trump

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/10/2025 às 10h13
Durante a audiência, Juca reforçou seu apoio em ações que buscam amenizar os impactos sociais e econômicos dessa situação. Foto: Orlando Kissner/Alep

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, participou de uma audiência na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) em busca de soluções para salvar o setor madeireiro da crise gerada pela nova tarifa anunciada pelo governo dos Estados Unidos, que está em vigor desde o início de agosto.

A audiência aconteceu na última segunda-feira (29), reunindo deputados, empresários e representantes governamentais para tratar desta crise, que já provocou milhares de demissões em todo o Estado. Em Jaguariaíva, o setor madeireiro é um dos maiores geradores de emprego, e 200 trabalhadores já foram demitidos.

Durante a audiência, Juca reforçou seu apoio em ações que buscam amenizar os impactos sociais e econômicos dessa situação. No início de setembro, o prefeito já havia anunciado algumas medidas para reduzir os impactos das demissões da BrasPine – empresa do setor madeireiro -, como a disponibilização de um Departamento Profissionalizante, feirão de empregos e cursos de capacitação.

Além da participação de Juca, que representou a cidade, a audiência contou com a participação de diversas autoridades, que apresentaram algumas medidas para amenizar a situação. Edson Vasconcelos, presidente da Fiep, destacou a necessidade de criação de um comitê de crise no âmbito da Alep para acompanhar a situação do setor com periodicidade.

João Arthur Mohr, gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep, listou demandas da Federação em relação ao governo estadual e federal, elencando como prioridades a liberação do ICMS às empresas atingidas, a criação de uma linha de financiamento emergencial do BNDES, a reativação do programa Seguro-Emprego (PSE) e a ampliação do Reintegra, programa de crédito.

O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, anunciou que o governo do Paraná encaminhará uma proposição à Assembleia Legislativa na qual o Executivo pedirá autorização para a compra direta de crédito, destinado a auxiliar as empresas. O montante deve ser disponibilizado a curto prazo e sem parcelamento, adiantou o gestor. A medida ainda é finalizada pela equipe econômica e deve ser enviada ainda nesta semana.

O parlamentar federal Pedro Lupion (PP), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados, anunciou a realização de uma reunião pelo colegiado na Câmara dos Deputados para levar a situação das empresas madeireiras aos demais deputados. Durante o encontro, que ainda será marcado, a Assembleia Legislativa será representada pelo deputado Artagão Júnior.

