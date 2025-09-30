16°C 28°C
Motorista atropela homem e foge sem prestar socorro

Caso aconteceu na cidade de Cornélio Procópio, na madrugada desta segunda-feira (29)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
30/09/2025 às 19h31
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um atropelamento foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29), em Cornélio Procópio, deixando um homem ferido e um veículo destruído. O caso ocorreu por volta das 2h58min, quando a equipe policial foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar no local, os agentes encontraram um veículo Citroën batido no meio da via pública e um homem caído ao solo, com ferimentos na cabeça. Parte do muro de uma residência também havia desabado sobre a vítima. O morador da casa relatou que estava dormindo quando ouviu a batida e saiu para verificar o ocorrido, deparando-se com a situação.

A equipe do SIATE esteve no local e realizou o atendimento inicial da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa para cuidados médicos. Durante o atendimento, a vítima informou que não sabe o motivo do atropelamento, mencionou o nome do condutor, que, segundo relato, fugiu imediatamente após o acidente.

A Polícia Militar realizou diligências na região na tentativa de localizar o autor, mas até o fechamento desta matéria ele não havia sido encontrado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis para registro da ocorrência e acompanhamento do caso.

As autoridades reforçam a importância de que qualquer informação sobre o condutor seja comunicada às forças de segurança para auxiliar nas investigações.

