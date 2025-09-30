15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

DER/PR lança edital para restaurar rodovia entre Santo Antônio da Platina e Andirá

Objetivo é deixar trechos com vida útil de 10 anos; ligação é importante para o setor produtivo da região, escoando a safra e produtos para São Paulo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
30/09/2025 às 09h01
O trecho vai desde o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até a localidade de Porto Leopoldino, na divisa com São Paulo. Foto: DER

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), lançou o edital de restauração de 53,15 quilômetros da PR-092, contemplando os municípios de Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré e Andirá, no Norte Pioneiro. O trecho vai desde o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até a localidade de Porto Leopoldino, na divisa com São Paulo.

“Essa ligação entre Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré e Andirá é de grande importância para o setor produtivo da região, escoando a safra e produtos para São Paulo ou rumo ao Porto de Paranaguá. Com essa restauração completa da pista vamos garantir segurança e agilidade para todos os condutores pela próxima década”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

A sessão de disputa está marcada para 09 de janeiro de 2026, no portal de compras do governo federal, o compras.gov.br. O edital utiliza a modalidade contratação integrada, com elaboração de projetos de engenharia e execução da obra em uma mesma empreitada.

Este é o primeiro lote do programa ProRestaura do DER/PR, que vai atender cerca de 900 quilômetros de rodovias estaduais com serviços de restauração que vão proporcionar vida útil de 10 anos para os trechos atendidos, é o mesmo tempo de um pavimento novo. São segmentos com grande volume de tráfego, cujo pavimento necessita de serviços que vão além dos programas de conservação que atendem o restante da malha.

“Realizamos estudos nestes trechos do programa que indicaram as melhores soluções para cada rodovia, neste caso os reparos e reconstrução em pavimento semirrígido. É um grande passo rumo ao nosso objetivo de atingir condições boas e ótimas na maioria da malha estadual”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Na PR-090, o ProRestaura contempla fresagem para corrigir irregularidades e defeitos do pavimento; reparos profundos ou reconstrução do pavimento asfáltico, que incluem a regularização do subleito da pista, uma nova camada de macadame seco para reforço do subleito, uma camada de solo laterítico para sub-base, uma camada de solo-cimento para a base, e duas camadas de pavimento asfáltico; microrrevestimento asfáltico a frio; reforço estrutural com pavimento asfáltico; preenchimento dos acostamentos para manter o nivelamento com a pista; nova sinalização horizontal; adequação e reestabelecimento do sistema de drenagem; restauração de obras complementares; entre outros.

Após a conclusão da licitação e assinatura do contrato, o prazo total de execução é de 540 dias (18 meses), sendo 180 dias para concluir o projeto básico e projeto executivo de engenharia e 360 para execução da obra de restauração da rodovia.

