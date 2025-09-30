15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Governo vai adotar novas medidas para auxiliar empresas afetadas pelas tarifas dos EUA

Entre as ações apresentadas estão a criação de um comitê de crise e a possibilidade de o Estado comprar créditos de ICMS para dar mais fôlego às empresas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
30/09/2025 às 08h57
Governo vai adotar novas medidas para auxiliar empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Reunião com representantes do setor aconteceu nesta segunda-feira (29). Foto: Gabi Smek/SEFA-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado vai adotar novas medidas para auxiliar o setor produtivo a lidar com as tarifas adicionais de importação adotadas pelos Estados Unidos desde o início de agosto. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) se reuniu na tarde desta segunda-feira (29) com lideranças dos setores mais afetados, como a indústria madeireira, e estuda soluções para reduzir o impacto desta tributação. Entre as ações apresentadas estão a criação de um comitê de crise e a possibilidade do Estado comprar créditos de ICMS para dar mais fôlego às empresas.

Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, um projeto de lei será enviado em breve à Assembleia Legislativa para viabilizar essa atuação da pasta na compra desses créditos tributários. Serão utilizados até R$ 150 milhões para a compra desses créditos já homologados no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred) para injetar capital de giro às empresas. 

A ideia, conforme explica o secretário, é turbinar as medidas que já foram adotadas em agosto, à época da taxação americana aplicada pelo presidente Donald Trump. “Uma das primeiras ações que tomamos em resposta ao tarifaço foi a possibilidade de as empresas comercializarem esses créditos tributários no mercado – e isso já está valendo. O que estudamos agora é permitir que o Estado possa fazer a compra desses valores com deságio para ampliar essa ajuda”, explica Ortigara.

De acordo com ele, o projeto de lei ainda está sendo finalizado pelos técnicos da Sefa e da Receita Estadual e que mais detalhes e o próprio regramento dessa participação estadual na compra de créditos tributários serão divulgados em um segundo momento. “Outras medidas discutidas com o setor produtivo, como a possibilidade de reduzir tributação de forma temporária, também serão estudadas. O importante é trabalhar incansavelmente para proteger empregos e manter a economia paranaense saudável”, acrescenta.

Outra ação nascida da conversa desta segunda-feira (29) foi a criação de um comitê de crise para dar mais celeridade tanto às respostas do poder público quanto para facilitar a comunicação das empresas com a Secretaria da Fazenda. A ideia é estreitar as relações entre Governo e empresas. 

Um dos primeiros efeitos práticos surgido do comitê foi uma mudança na forma com que as auditorias são realizadas pela Receita Estadual. O órgão contará com um grupo exclusivo de auditores fiscais que ficarão responsáveis pela análise de pedidos de liberação de créditos tributários – medida que torna o processo muito mais agilizado. “Sabemos que as empresas têm pressa e que cada dia a mais de espera são empregos que se perdem, então queremos atuar junto para não deixar isso acontecer”, diz a diretora da Receita, Suzane Gambetta.

Além de representantes do setor madeireiro, também participaram da reunião Claudio Stabile, presidente da Fomento Paraná; Edson Vasconcelos, presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná); o deputado estadual Luiz Fernando Guerra; o deputado federal Pedro Lupion; e Paulo Starke, superintendente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O trecho vai desde o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até a localidade de Porto Leopoldino, na divisa com São Paulo. Foto: DER
PR-092 Há 8 horas

DER/PR lança edital para restaurar rodovia entre Santo Antônio da Platina e Andirá

Objetivo é deixar trechos com vida útil de 10 anos; ligação é importante para o setor produtivo da região, escoando a safra e produtos para São Paulo

 Carreta Saúde da Mulher fará mais de mil atendimentos em Castro e região. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
PARANÁ ROSA Há 1 dia

Estado realizará mais de mil atendimentos para mulheres nos Campos Gerais

Carreta Saúde da Mulher chega em Castro nesta segunda-feira (29), e atenderá pacientes de Piraí do Sul, Carambeí, Ipiranga, Ivaí e Palmeira

 Estudantes passarão por triagens, exames e, se necessário, receberão os óculos sem custo algum. Foto: SEMIPI
BONS OLHOS Há 1 dia

Governo vai distribuir óculos gratuitos para estudantes de mais 19 cidades da região

Ampliação do Bons Olhos Paraná receberá investimento de R$ 64,7 milhões para atender 275 cidades do Estado, incluindo cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais

 Com visita à Alemanha, Governo do Paraná avança em projeto de planetário de última geração Foto: Jonathan Campos/AEN
NA EUROPA Há 3 dias

Com visita à Alemanha, Governo do Paraná avança em projeto de planetário de última geração

Comitiva estadual liderada pelo governador Ratinho Junior visitou o Planetário de Wolfsburg, que é referência internacional em educação científica, além de ser equipado com tecnologia da Carl Zeiss, a mesma que usada no futuro planetário de Pinhais.

 No primeiro semestre deste ano, foram feitos mais de 370 mil procedimentos cirúrgicos. Foto: Aline Jasper/UEPG
OPERA PARANÁ Há 4 dias

Com investimentos do Estado, Opera Paraná já realizou mais de 370 mil cirurgias neste ano

Desde o início do programa, em 2022, o Governo do Estado, por meio da Sesa, já liberou R$ 1 bilhão de investimentos, que resultaram na ampliação de procedimentos ofertados

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados