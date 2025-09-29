Semana do Idoso em Sengés oferece diversão, cuidado e integração

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Nesta quarta-feira (01), será celebrado o Dia Nacional do Idoso, e para comemorar esta data, a prefeitura de Sengés, por meio da Secretaria de Assistência Social, preparou uma semana especial. A programação, que acontecerá até a próxima sexta-feira (03) no Centro de Convivência da Terceira Idade, reúne atividades pensadas para promover saúde, bem-estar, alegria e interação entre os participantes.

A agenda já começou nesta segunda-feira (29) com diversas atividades com o grupo da Terceira Idade, que vão continuar durante toda esta semana. Durante o dia, os idosos participaram de diversas atividades físicas, incluindo musculação, acompanhada de profissionais especializados para cuidar de todos durante os exercícios.

Nesta terça-feira (30), será realizada a “Tarde do Sanduíche”, a partir das 13h, proporcionando um momento de descontração, conversa e confraternização entre os idosos. A iniciativa reforça a importância de encontros simples, mas cheios de afeto e amizade.

Na quarta-feira, que marca a data oficial do Dia Nacional do Idoso, o destaque será uma palestra com o Dr. Vitor Fonseca, seguida da “Tarde da Beleza”, também a partir das 13h. As atividades buscam oferecer informações sobre saúde, cuidados pessoais e autoestima, mostrando que é sempre possível se cuidar e se sentir bem em qualquer idade.

A programação segue na quinta-feira (02), quando os idosos participarão da “Caminhada Amiga”, com saída marcada para às 8h do Centro de Convivência da Terceira Idade. O passeio inclui um piquenique, incentivando a prática de exercícios, o contato com a natureza e a convivência entre os participantes, reforçando hábitos saudáveis e momentos de diversão.

As atividades se encerrarão na sexta-feira, com um almoço de confraternização do grupo, que começará às 10h. Segundo a prefeitura, a semana será uma oportunidade de reunir amigos, compartilhar histórias e valorizar cada contribuição da terceira idade para a vida em sociedade, além de ser uma homenagem para os idosos da cidade.

“Uma homenagem especial a quem representa sabedoria, experiência e alegria para toda nossa comunidade”, afirmou a prefeitura.

A Semana do Idoso em Sengés vai além da diversão. Ela reafirma o compromisso da Prefeitura em cuidar de quem construiu a história da cidade, promovendo saúde, bem-estar e integração. Com encontros repletos de afeto, informação e momentos de descontração, a programação valoriza os idosos e incentiva toda a comunidade a reconhecer a importância dessa fase da vida.