15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Suspeito que furtou Fusca no Norte Pioneiro morre em confronto com a PM

Veículo foi furtado em Cornélio Procópio e troca de tiros aconteceu na cidade de Londrina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/09/2025 às 17h52
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem suspeito de furtar um Fusca na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, morreu em um confronto com a Polícia Militar na região de Londrina. A situação foi registrada na tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, as equipes do 18º Batalhão e equipes de Londrina deram início as diligências em busca de um homem suspeito de furtar um veículo VW Fusca e outros veículos na cidade de Cornélio Procópio. Durante as investigações, as equipes levantaram a identidade do suspeito que foi flagrado com o Fusca na região de Londrina.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito não acatou as ordens dos policiais resistindo a prisão e entrando em confronto armado com as equipes da PM, mas acabou sendo alvejado e morreu no local do confronto que aconteceu na região de Londrina. Além do Fusca, os policiais também recuperaram um Fiat Uno furtado na cidade de Arapongas.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
