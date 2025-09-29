Suspeito que furtou Fusca no Norte Pioneiro morre em confronto com a PM

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem suspeito de furtar um Fusca na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, morreu em um confronto com a Polícia Militar na região de Londrina. A situação foi registrada na tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, as equipes do 18º Batalhão e equipes de Londrina deram início as diligências em busca de um homem suspeito de furtar um veículo VW Fusca e outros veículos na cidade de Cornélio Procópio. Durante as investigações, as equipes levantaram a identidade do suspeito que foi flagrado com o Fusca na região de Londrina.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito não acatou as ordens dos policiais resistindo a prisão e entrando em confronto armado com as equipes da PM, mas acabou sendo alvejado e morreu no local do confronto que aconteceu na região de Londrina. Além do Fusca, os policiais também recuperaram um Fiat Uno furtado na cidade de Arapongas.

O caso segue sendo investigado.