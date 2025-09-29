15°C 31°C
Trilha da Escarpa Devoniana: Arapoti recebe gravações de programa da RPC

Município foi cenário das gravações, que percorreram a Trilha registrando atrativos turísticos, culturais, históricos e gastronômicos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/09/2025 às 17h09
Equipe percorreu municípios dos Campos Gerais que fazem parte da Trilha de Longo Curso Caminho da Escarpa Devoniana. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A cidade de Arapoti foi cenário, no último domingo (28), das gravações do programa Meu Paraná, da RPC. A equipe percorreu municípios dos Campos Gerais que fazem parte da Trilha de Longo Curso Caminho da Escarpa Devoniana, registrando atrativos turísticos, culturais, históricos e gastronômicos.

Em Arapoti, a produção iniciou o roteiro pelo centro da cidade, apresentado como principal ponto de apoio aos visitantes. O local está sinalizado com a pegada laranja/preto e oferece serviços como supermercado, farmácia e opções de alimentação. A estrutura, segundo a equipe de produção, é estratégica para receber os caminhantes que percorrem a trilha.

A visita seguiu em direção à Colônia Holandesa, onde o Museu Imigrante Holandês foi destaque pela preservação da memória e da cultura dos colonizadores. Em seguida, o trajeto avançou para a área rural, já sinalizada com as pegadas preto/amarelo, que indicam os sentidos sul (Piraí do Sul) e norte (Sengés).

Durante o percurso, o Camping da Vó Derzi também foi apresentado como ponto de apoio aos turistas. O espaço recebeu a equipe com um café rural e mostrou a estrutura preparada para acolher caminhantes, oferecendo desde hospedagem simples até experiências ligadas à gastronomia e à vida no campo.

As ações de demarcação e sinalização do percurso em Arapoti são coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Divisão de Desenvolvimento Turístico, em parceria com a Adetur, ICMBio, outras instituições e voluntários. A meta, segundo os organizadores, é concluir a estruturação da trilha até dezembro. Assim, no verão, visitantes poderão percorrer o trajeto completo, explorando os atrativos turísticos do município.

A gravação foi conduzida pela jornalista Thaís Ludescher, da RPC Ponta Grossa, acompanhada pela equipe técnica. O programa será exibido em breve, antes do Meio-Dia Paraná, em data ainda a ser definida.

Com a iniciativa, Arapoti ganha visibilidade dentro do circuito turístico regional e reforça seu potencial como destino para quem busca contato com a natureza, história e cultura local. A expectativa é que a exibição incentive a vinda de novos visitantes e fortaleça a economia ligada ao turismo sustentável.

