Jaguariaíva, PR

Jaguariaíva abre inscrições para cursos gratuitos de prevenção de acidentes e assédio

Capacitações têm vagas limitadas e começam em outubro, com carga horária de 20 horas cada; veja como se inscrever

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/09/2025 às 17h00
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, vai abrir inscrições para dois novos cursos de capacitação. As novas oportunidades foram abertas na área da Prevenção de Acidentes, com os cursos Prevenção de Acidentes no Campo (CIPATR) e Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA). As vagas são limitadas para ambos os cursos.

Os cursos foram abertos por meio da Secretaria de Educação e Cultura, Ensino Profissionalizante, em parceria com o Sindicato Rural, Senar e Faep, com o objetivo de capacitar os moradores para evitar estes dois tipos de acidentes.

As inscrições começam nesta quinta-feira (01), e cada curso conta com apenas 20 vagas. Para o curso de Prevenção de Acidentes no Campo (CIPATR), as inscrições devem ser realizadas no Departamento de Ensino Profissionalizante, no centro da cidade até o dia 9.

O curso é voltado para trabalhadores rurais e pessoas que atuam em áreas agrícolas, ensinando práticas seguras no uso de máquinas e equipamentos, manuseio de defensivos agrícolas, cuidados com animais, utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e primeiros socorros em caso de acidentes.

Este curso terá início no dia 13 de outubro, com carga horária de 20h, encerrando no dia 15. Nos dias 13 e 14, as aulas serão realizadas entre as 08h00 e 17h00, com intervalo para almoço. No último dia, a aula será realizada entre as 08h00 e 12h00. A idade mínima é de 18 anos.

Já o curso de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA), tem como objetivo capacitar membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, abordando a identificação e prevenção de riscos no ambiente de trabalho, práticas seguras, ergonomia, legislação sobre segurança do trabalho e medidas de prevenção ao assédio moral e sexual, promovendo um ambiente mais seguro e saudável.

Este curso começa no dia 15, com carga horária de 20h, sendo encerrado no dia 17. Assim como o outro curso, nos dois primeiros dias, 15 e 16, as aulas acontecerão entre as 08h00 e 17h00, enquanto no dia 17, serão entre as 08h00.

Para se inscrever neste curso, a idade mínima também é 18 anos de idade, e podem ser feitas no Departamento de Ensino Profissionalizante, localizado na rua Nicanor Soares, no centro. Para mais informações sobre as inscrições e sobre os cursos, os interessados devem entrar em contato com o setor responsável através do telefone (43) 3535-9358.

