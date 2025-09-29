15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Homem é preso suspeito de cometer estupro e vítima também acaba na cadeia

Caso aconteceu em Jaguariaíva e equipe policial descobriu um mandado de prisão pelo crime de roubo enquanto a mulher recebia atendimento médico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/09/2025 às 16h03
Homem é preso suspeito de cometer estupro e vítima também acaba na cadeia
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher e a vítima também acabou na cadeia por ter um mandado de prisão em aberto. A situação foi registrada na noite do domingo (28) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Municipal, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher passou a relatar que havia sido estuprada por dois homens. Diante da denúncia, a equipe realizou diligências em busca dos suspeitos, sendo que um deles foi preso.

Já a vítima do estupro foi encaminhada ao Hospital Carolina Lupion para realizar exames médicos e, enquanto era atendida, os agentes checaram sua identidade e constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Com isso, ela também acabou sendo presa.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CAPACITAÇÃO Há 1 dia

Jaguariaíva abre inscrições para cursos gratuitos de prevenção de acidentes e assédio

Capacitações têm vagas limitadas e começam em outubro, com carga horária de 20 horas cada; veja como se inscrever

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 5 dias

Jaguariaíva promove debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência

Evento promovido pela prefeitura contou com a presença de representantes do poder público, instituições de ensino, entidades sociais e empresas locais

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 5 dias

Forças policiais agem rápido e evitam rebelião em cadeia pública da região

Situação foi registrada na tarde desta quarta-feira em Jaguariaíva após confusão entre detentos e agentes penitenciários

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
DOAÇÃO DE SANGUE Há 6 dias

Jaguariaíva promove campanha de doação de sangue na próxima semana

Inciativa realizada em parceria com o Hemepar acontece nos dias 3 e 4 de outubro no hospital Carolina Lupion

 Homem foi conduzido para a 43ª delegacia de polícia de Castro - Foto: PRE
PERIGO NA RODOVIA Há 1 semana

Caminhoneiro é preso dirigindo pela PR151 em Jaguariaíva após denúncias de motoristas

Teste do bafômetro apontou 0,89 mg/L de álcool no organismo do condutor

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados