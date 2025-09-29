Homem é preso suspeito de cometer estupro e vítima também acaba na cadeia

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher e a vítima também acabou na cadeia por ter um mandado de prisão em aberto. A situação foi registrada na noite do domingo (28) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Municipal, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher passou a relatar que havia sido estuprada por dois homens. Diante da denúncia, a equipe realizou diligências em busca dos suspeitos, sendo que um deles foi preso.

Já a vítima do estupro foi encaminhada ao Hospital Carolina Lupion para realizar exames médicos e, enquanto era atendida, os agentes checaram sua identidade e constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Com isso, ela também acabou sendo presa.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.