15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Briga termina em morte na rodoviária de Wenceslau Braz

Crime aconteceu no início da tarde da segunda-feira após uma discussão entre duas pessoas em situação de rua

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/09/2025 às 15h15
Briga termina em morte na rodoviária de Wenceslau Braz
Foto: Folha Extra

Redação - Folha Extra

EXCLUSIVO - Uma discussão entre dois homens terminou em morte no início da tarde desta segunda-feira (29). O crime aconteceu na rodoviária de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a confusão envolveu dois homens em situação de rua que estavam nas dependências do terminal rodoviária. Segundo relatos de uma testemunha que presenciou o crime, o suspeito de cometer o crime estava pernoitando na rodoviária há alguns dias e, nesta segunda-feira, a vítima teria importunado e agredido o suspeito várias vezes, até que ele partiu para cima da vítima e a espancou com vários socos e chutes.

Ainda conforme as informações, a vítima teve ferimentos graves e chegou a receber atendimento médico das equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Já o suspeito foi preso momentos após cometer o crime na Avenida Avelino Vieira a poucos metros do terminal rodoviária. Testemunhas que preferiram não se identificar contaram a polícia que ele chegou a retornar na rodoviária para realizar ameaças as pessoas caso fosse denunciado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. Já o corpo da vítima foi levado até o hospital para ser recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Henrique de Jesus. Foto: Reprodução/Instagram
EM RECUPERAÇÃO Há 2 horas

Gabriel é desentubado, mas segue internado na UTI

Jogador de Wenceslau Braz está na UTI há uma semana, apresentou algumas melhoras, mas continuará internado devido a um sangramento na cabeça

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Duas pessoas ficam em estado grave após serem atropeladas em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na madrugada do domingo na rodovia PR-092 e vítimas foram levadas ao hospital

 Café Capricho e mais três marcas foram encontradas no depósito investigado. Foto: G1
OPERAÇÃO POLICIAL Há 5 dias

Marca de café de Wenceslau Braz aparece em esquema de adulteração no estado de Goiás; empresa contesta acusação

Pacote com a logo do Café Capricho foi encontrada em um depósito na cidade de Goiás, junto com outras marcas que estão sendo investigadas pelos crimes

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Jogador de futsal de Wenceslau Braz segue entubado e internado na UTI

Gabriel Henrique de Jesus foi atingido por um rival durante uma partida do Campeonato Intermunicipal em Arapoti

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Condenado por tráfico de drogas é preso em Wenceslau Braz

Indivíduo foi localizado na Praça do Chico e encaminhado ao Depen para cumprir pena de mais de 11 anos de prisão

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados