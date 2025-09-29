Briga termina em morte na rodoviária de Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

EXCLUSIVO - Uma discussão entre dois homens terminou em morte no início da tarde desta segunda-feira (29). O crime aconteceu na rodoviária de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a confusão envolveu dois homens em situação de rua que estavam nas dependências do terminal rodoviária. Segundo relatos de uma testemunha que presenciou o crime, o suspeito de cometer o crime estava pernoitando na rodoviária há alguns dias e, nesta segunda-feira, a vítima teria importunado e agredido o suspeito várias vezes, até que ele partiu para cima da vítima e a espancou com vários socos e chutes.

Ainda conforme as informações, a vítima teve ferimentos graves e chegou a receber atendimento médico das equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Já o suspeito foi preso momentos após cometer o crime na Avenida Avelino Vieira a poucos metros do terminal rodoviária. Testemunhas que preferiram não se identificar contaram a polícia que ele chegou a retornar na rodoviária para realizar ameaças as pessoas caso fosse denunciado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. Já o corpo da vítima foi levado até o hospital para ser recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).