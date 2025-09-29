Estado realizará mais de mil atendimentos para mulheres nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Carreta Saúde da Mulher chegou em Castro, nos Campos Gerais, nesta segunda-feira (29), onde permanece até sábado (4). Além de Castro, a ação irá atender pacientes de outros municípios da região, entre eles Piraí do Sul, Carambeí, Ipiranga, Ivaí e Palmeira. Os atendimentos acontecerão na Estação Ferroviária de Castro (Av. Miguel Couto, s/n – Centro), próximo ao Parque Lacustre. A ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), pretende atender mais de mil mulheres com consultas médicas e exames.

Os agendamentos são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e encaminhados por meio das secretarias municipais de saúde. Serão realizadas ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além do exame preventivo Papanicolau, todos destinados a mulheres de 25 a 69 anos.

Também estarão disponíveis mamografias, sendo a diagnóstica (mais detalhada) direcionada a mulheres de 40 a 50 anos e a de rastreamento para aquelas entre 50 e 69 anos, conforme critérios estabelecidos para garantir maior efetividade na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças.

Essa é a terceira parada da carreta Saúde da Mulher, que já passou por São José dos Pinhais e Cerro Azul. Até o fim do ano, a Secretaria de Saúde espera atender 18 mil mulheres de 58 municípios paranaenses. O projeto é uma parceria do Governo do Paraná com a Volkswagen do Brasil, pelo programa Paraná Competitivo e prevê investimento de R$ 10,8 milhões para a operação da carreta.

Após Castro, a carreta chegará ao Norte Pioneiro. Na cidade de Conselheiro Mairinck, os atendimentos serão realizados entre os dias 6 e 11. Na sequência, o projeto seguirá para Primeiro de Maio (13 a 18 de outubro), Colorado (20 a 25 de outubro), Santo Antônio do Caiuá (27 de outubro a 1º de novembro), Mariluz (3 a 8 de novembro)

O cronograma segue em Bela Vista da Caroba (10 a 15 de novembro), Nova Laranjeiras (17 a 20 de novembro), Marquinho (21 a 22 de novembro), Palmas (24 a 29 de novembro), Lapa (1º a 6 de dezembro) e finalizando em Morretes (8 a 12 de dezembro).

A 7ª edição do Paraná Rosa traz uma série de iniciativas voltadas à saúde feminina, com ações de prevenção, autocuidado e acesso a serviços essenciais, em especial relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero.

Além disso, o Governo do Estado distribuirá 150 mil exemplares da Cartilha da Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde, com informações práticas sobre prevenção, autocuidado e direitos garantidos às mulheres.