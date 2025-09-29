Governo vai distribuir óculos gratuitos para estudantes de mais 19 cidades da região

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Estudantes de mais 19 cidades da região serão contemplados pelo Bons Olhos Paraná, programa do Governo do Estado que promove triagens, exames e, se necessário, distribui óculos gratuitos para os alunos da rede estadual.

A ampliação do programa foi aprovada na última sexta-feira (26), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná (Cedca/PR). A partir disso, mais 275 cidades do Paraná serão contempladas com o projeto. Cerca de 539 mil alunos serão atendidos pelo programa.

Na primeira fase foram abrangidos 93 municípios. Até agora o programa atendeu o Bons Olhos atendeu mais de 84 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Com a ampliação, o programa é estendido para praticamente todo o território paranaense.

No Norte Pioneiro, as cidades incluídas na ampliação são Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos. Junto a elas, também estão listadas as cidades de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, dos Campos Gerais.

“A decisão do Cedca representa um passo importante para garantir o direito à saúde visual e à educação de qualidade para crianças e adolescentes”, afirma o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

“A aprovação demonstra a sensibilidade do Conselho Estadual para a importância da ampliação do programa, que tem impacto direto na vida dos estudantes, tanto na aprendizagem quanto na autoestima”, completou.

Criado pelo Governo do Paraná e financiado com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), o Bons Olhos oferece óculos de grau gratuitos a estudantes de 6 a 17 anos da rede pública. O programa vai além da correção de problemas visuais, atuando na prevenção de doenças oculares e contribuindo diretamente para o desempenho escolar e a inclusão social.

Durante a primeira fase do programa, foram investidos R$ 5,5 milhões, e agora, com a ampliação, o Governo investirá mais R$ 64,7 milhões na nova fase da iniciativa, também com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA).

Até agora, durante a primeira fase, foram entregues óculos em Wenceslau Braz, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Salto do Itararé, Tomazina, Pinhalão, Jaboti, Japira, São Jerônimo da Serra, Congonhinhas, Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, São Sebastião da Amoreira, Figueira e Itambaracá, no Norte Pioneiro.