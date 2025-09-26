12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Deputado federal defende separar país em Brasil do Norte e Brasil do Sul

Deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) afirmou que Brasil do Sul votaria em Bolsonaro, enquanto que o Brasil do Norte elegeria Lula

Por: DAVI MARTINS Fonte: METRÓPOLES
26/09/2025 às 16h23
Deputado federal defende separar país em Brasil do Norte e Brasil do Sul
A declaração foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira (18/9). Foto: Divulgação

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) defendeu, durante um podcast, a separação do país em dois, formando o “Brasil do Norte” e “Brasil do Sul”.

A declaração foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira (18/9), durante uma discussão sobre a falta de proporcionalidade do número de senadores e a população dos estados brasileiros.

“Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser Brasil do Norte. E todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul”, propôs o deputado bolsonarista, para surpresa do entrevistador Junior Masters.

O apresentador do podcast reagiu dizendo que seria “separatismo”. O deputado, então, questionou qual seria o problema. “Sabia que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência a ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é”, argumentou o parlamentar.

Bilynsky ainda afirmou que o país seria muito grande. “Eles [Norte] votam no Lula, nós [Sul] votamos no Bolsonaro, pronto, acabou”. A afirmação do deputado tem um erro factual, uma vez que Bolsonaro teve 51,03% dos votos no Norte, contra 48,97% de Lula na eleição presidencial de 2022.

Fonte original Portal Metrópoles.

