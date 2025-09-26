Apagão em Arapoti: bairro Boa Vista completa cinco dias sem energia

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Moradores da zona rural de Arapoti, nos Campos Gerais, ainda sofrem com o apagão que deixou a região sem energia no início desta semana. Hoje se completam cinco dias que o bairro Boa Vista está sem luz, e os moradores veem a situação se complicando a cada dia que passa.

O apagão aconteceu no último domingo (21), durante um temporal que derrubou duas torres de alta tensão em Bandeirantes. Com isso, grande parte da região passou o domingo sem energia, e algumas ficaram sem luz até na segunda-feira (22). No entanto, em Arapoti o caso segue mais crítico.

A situação foi relatada por uma moradora que entrou em contato com a Folha. Ela contou que desde o apagão de domingo o bairro Boa Vista está completamente sem energia, e os moradores estão enfrentando dificuldades para manter o dia a dia desta forma.

Com a falta de energia, muitas casas estão ficando sem água, já que no bairro grande parte dos moradores utilizam bombas de água para abastecimento. “Temos que buscar galões na mina para consumo próprio e para os animais. Alguns ainda tem condução para buscar em grande quantidade, mas outros não tem”, contou a moradora que preferiu não ser identificada.

A reportagem também ouviu uma outra moradora, que precisou levar seu freezer para a cidade, para que os alimentos não estragassem. “Temos um freezer onde ficam as carnes. Hoje de manhã tivemos que levar ele para a cidade, senão ia estragar tudo”, disse ela, que também preferiu permanecer anônima.

Cada dia que passa a situação fica mais difícil no bairro. Segundo as moradoras ouvidas pela Folha, grande parte dos moradores possuem gado e outras criações, e manter o cuidado está sendo difícil sem energia, principalmente para coletar água.

Elas também contaram que desde a última quarta-feira (24) funcionários da Copel estão indo ao bairro para tentar solucionar o problema, mas até agora não obtiveram resultado. “Eles disseram que o estrago foi muito grande, e iriam resolver o mais rápido possível, mas até agora nada. Nunca tinha visto isso, ficar tantos dias sem luz”, disseram.

A situação foi confirmada pelo vereador Marineo João Mendes Ferreira Junior. “Realmente. Lá está sem luz desde domingo. Alguns moradores tiveram que trazer carnes e outras coisas para a casa de parentes aqui na cidade”, disse o vereador à reportagem. Ele também confirmou que a Copel esteve no bairro para resolver a situação, mas que até o momento não obtiveram solução.

A reportagem tentou entrar em contado com a Copel para buscar uma declaração e entender o problema, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.