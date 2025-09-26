12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Após dias desaparecido, homem aparece vivo no próprio velório e gera caos na cidade

Diante das autoridades, a mãe do jovem teria reconhecido o cadáver como sendo de seu filho, mas ela errou

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
26/09/2025 às 09h05
Após dias desaparecido, homem aparece vivo no próprio velório e gera caos na cidade
Depois da confusão no velório, as autoridades confirmaram que o corpo era de Maximiliano Enrique Acosta, 28 anos, morador de Delfín Gallo. Foto: El Tucumano/Reprodução/ND

Uma cena inacreditável, digna de filme de terror misturado com drama e até comédia, deixou moradores de Villa Carmela, em Tucumán, na Argentina, em estado de choque. Durante um velório repleto de lágrimas e despedidas, um jovem de 22 anos simplesmente entrou pela porta e anunciou: “Estou vivo”.

A história começou após um atropelamento próximo ao Puente Negro, em Alderetes. O corpo da vítima foi encaminhado ao morgue, e, diante das autoridades, a mãe do jovem teria reconhecido o cadáver como sendo de seu filho. Com autorização judicial em mãos, a família organizou o funeral.

Quando tudo parecia definido e a despedida já ocorria, o inesperado aconteceu: o próprio jovem surgiu no velório, vivo e sem ferimentos graves.

Ele explicou que estava em Alderetes e, nos últimos dias, havia perdido contato com a família — o que ajudou a alimentar o engano fatal. O choque foi imediato, e muitos dos presentes chegaram a duvidar da cena, acreditando estar diante de uma visão.

Morto foi identificado

Dias depois, a verdadeira identidade do morto foi confirmada: tratava-se de Maximiliano Enrique Acosta, de 28 anos, morador de Delfín Gallo, desaparecido desde o sábado anterior ao atropelamento. Sua família reconheceu o corpo e pôde enfim dar um destino digno ao enterro.

O caso expôs possíveis falhas nos procedimentos da polícia e da equipe da morgue, que liberou o corpo de forma equivocada. O Ministério Público argentino abriu uma investigação para apurar responsabilidades e evitar que situações absurdas como essa voltem a acontecer.

Fonte original Portal Banda B.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A declaração foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira (18/9). Foto: Divulgação
DIVISÃO Há 2 dias

Deputado federal defende separar país em Brasil do Norte e Brasil do Sul

Deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) afirmou que Brasil do Sul votaria em Bolsonaro, enquanto que o Brasil do Norte elegeria Lula

 Imagem: Reprodução YouTube Stash – Free Documentaries
PASSADO MACABRO Há 2 dias

Autora de best-sellers, famosa escritora matou mãe de melhor amiga e escondeu passado macabro por décadas

Ela teve mais de 40 livros publicados e milhões de exemplares vendidos

Com forte impacto econômico e turístico, a EXPOFACC 2025 deve impulsionar setores como hotelaria, gastronomia e comércio, consolidando Cornélio Procópio como polo de grandes eventos no Paraná. Foto Divulgação
ELA ESTÁ DE VOLTA Há 3 dias

Cornélio Procópio se prepara para viver a maior edição da EXPOFACC

De 12 a 16 de novembro, feira promete atrair milhares de visitantes com shows, rodeios e atrações ligadas ao agronegócio

 O jornalista destacou que pretende manter a essência do jornalismo humano e espontâneo. “Tudo sem roteiro. O roteiro se cria no caminho“. Foto Reprodução
EXPEDIÇÃO 399 Há 4 dias

Jornalista lança projeto para visitar os 399 municípios do Paraná começando por Siqueira Campos

Segundo Oliveira Júnior, a Expedição 399 será feita ‘sem roteiro’, criada a cada encontro e história revelada pelo caminho

 Foto: Reprodução/YouTube
ABRIU O JOGO Há 1 semana

Mãe de adolescente que ficou na casa de Hytalo Santos elogia Felca e expõe pressão

Ela contou que o menino não atendia ligações porque não podia ficar com o telefone

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados