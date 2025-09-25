12°C 26°C
Autora de best-sellers, famosa escritora matou mãe de melhor amiga e escondeu passado macabro por décadas

Ela teve mais de 40 livros publicados e milhões de exemplares vendidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
25/09/2025 às 18h46
Imagem: Reprodução YouTube Stash – Free Documentaries

Anne Perry, reconhecida mundialmente como uma das maiores autoras do gênero policial, tinha um segredo macabro desde a adolescência, e que só veio à tona quase 40 anos depois do ocorrido. Ela teve mais de 40 livros publicados e milhões de exemplares vendidos.

Nascida Juliet Marion Hulme, a escritora foi condenada por um assassinato cometido quando tinha 15 anos de idade. Em 1954, Anne participou da morte brutal de Honora Parker, mãe de Pauline Parker, sua melhor amiga na época. As duas adolescentes planejaram o crime para impedir que fossem separadas, já que os pais de Perry planejavam enviá-la para morar com parentes na África do Sul.

A vítima foi golpeada com um tijolo cerca de 20 vezes em um ataque frio e premeditado. Diários encontrados pela polícia confirmaram os planos macabros das jovens. Por serem menores de idade, escaparam da pena de morte e cumpriram cinco anos de prisão.

Após deixar a prisão, Juliet Hulme mudou de identidade e se tornou Anne Perry, reconstruindo a vida na Escócia como escritora. A verdade apareceu em 1994, após o lançamento do filme ‘Almas Gêmeas’, de Peter Jackson. A produção era baseada na história real do assassinato.

Anne Perry morreu em 2023, aos 84 anos, enquanto se recuperava de um ataque cardíaco.

Fonte original Portal Banda B.

