Prefeitura realiza prestação de contas na Câmara Municipal de Arapoti

Encontros tiveram como foco a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, envolvendo áreas estratégicas da gestão municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/09/2025 às 15h55
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI -  A Câmara Municipal de Arapoti abriu espaço para a transparência e o diálogo com a população na noite de quarta-feira (24), durante duas audiências públicas promovidas pela Comissão de Finanças e Orçamento (CFO). Os encontros, realizados em sequência no plenário da Casa de Leis, tiveram como foco a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, envolvendo áreas estratégicas da gestão municipal.

A primeira audiência, às 17h, foi dedicada à Secretaria Municipal de Saúde, que apresentou dados referentes ao período de maio a agosto. Entre os pontos destacados estiveram os investimentos realizados, os resultados alcançados em diferentes programas e os principais desafios enfrentados pelo setor. O levantamento detalhou a aplicação de recursos destinados à atenção básica, serviços de média e alta complexidade, além de ações voltadas à prevenção e promoção da saúde.

Na sequência, às 18h, a Secretaria da Fazenda expôs os números relativos à execução orçamentária do mesmo quadrimestre. O relatório trouxe informações sobre arrecadação, despesas e o cumprimento das metas fiscais do município, atendendo às exigências legais de transparência e controle. Foram apresentadas comparações entre receitas previstas e realizadas, evolução de gastos em áreas prioritárias e índices de endividamento, permitindo um panorama completo da situação financeira da administração municipal.

Os vereadores acompanharam as duas apresentações, reforçando o papel fiscalizador do Legislativo e sua função de aproximar a comunidade da gestão pública. Representantes da Prefeitura participaram diretamente das exposições, esclarecendo pontos levantados pelo público.

A população teve a oportunidade de acompanhar presencialmente no plenário ou de forma virtual, por meio da transmissão ao vivo no canal oficial da Câmara no YouTube. Durante a exibição, moradores enviaram dúvidas e comentários, que foram respondidos ao longo das sessões, ampliando a participação popular no processo.

De acordo com a Comissão de Finanças e Orçamento, as audiências públicas têm como finalidade garantir o acesso da sociedade às informações sobre a utilização dos recursos municipais. A iniciativa busca fortalecer a fiscalização social, dar visibilidade à aplicação do orçamento e ampliar a confiança da comunidade na administração pública, cumprindo o princípio da transparência que rege a gestão dos recursos.

