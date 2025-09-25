12°C 26°C
Jaguariaíva promove debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência

Evento promovido pela prefeitura contou com a presença de representantes do poder público, instituições de ensino, entidades sociais e empresas locais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/09/2025 às 15h45
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Na tarde da última segunda-feira, o Cine Teatro Valéria Luercy, em Jaguariaíva, foi palco do evento “Diálogo Pela Inclusão”, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Acolhimento da Pessoa com Deficiência. A iniciativa reuniu representantes do poder público, instituições de ensino, entidades assistenciais e empresas locais, com o objetivo de ampliar a discussão sobre políticas e práticas voltadas à inclusão.

Estiveram presentes integrantes das secretarias municipais de Saúde, Educação e Cultura, e Desenvolvimento Social, Mulher e Família. Também participaram a Apae Jaguariaíva, o Projeto Pescar – Associação Kurumi, a Associação de Famílias e Amigos dos Autistas de Jaguariaíva-PR (AMARJA), o Instituto Federal do Paraná e a Clínica Desenvolver. Cada instituição apresentou contribuições, experiências e propostas para fortalecer ações conjuntas em prol da acessibilidade e da valorização da pessoa com deficiência no município.

O encontro abriu espaço para a troca de informações sobre programas já em andamento, bem como para a discussão de novas estratégias que busquem ampliar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços públicos e à participação social. Foram abordados temas relacionados à saúde, educação inclusiva, apoio às famílias, inserção no mercado de trabalho e a necessidade de integração entre poder público e sociedade civil.

Além das discussões, o “Diálogo Pela Inclusão” teve apresentações artísticas e culturais protagonizadas por pessoas com deficiência, reforçando o papel da representatividade em eventos comunitários. Entre os destaques estiveram a aluna da rede municipal de ensino, Grabriella Caetano da Silva, alunas da Apae Jaguariaíva e uma funcionária pública municipal, que compartilharam suas habilidades no palco do Cine Teatro Valéria Luercy. As apresentações emocionaram os presentes e mostraram, na prática, a importância de garantir espaços de visibilidade para todos os cidadãos.

Com caráter participativo e colaborativo, o evento evidenciou a união de diferentes setores da sociedade em torno de um mesmo objetivo: promover o acolhimento e a inclusão. A ação integra a agenda de iniciativas que vêm sendo desenvolvidas em Jaguariaíva com foco na construção de uma rede de apoio mais ampla e efetiva para pessoas com deficiência e suas famílias, buscando fortalecer políticas públicas de inclusão em âmbito local.

