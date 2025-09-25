12°C 26°C
Condenado por tráfico de drogas é preso em Wenceslau Braz

Indivíduo foi localizado na Praça do Chico e encaminhado ao Depen para cumprir pena de mais de 11 anos de prisão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/09/2025 às 15h01
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas foi preso na tarde desta quarta-feira (24) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Ele foi encaminhado ao Depen para cumprir mais de 11 anos de prisão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam a ordem de prisão expedida pela Justiça contra o homem condenado a pena de 11 anos, dois meses e 21 dias de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Em posse do mandado, os policiais realizaram diligências em busca do indivíduo que foi encontrado na região da Praça do Chico. Durante a abordagem policial, nada de ilícito foi encontrado e o homem foi informado sobre o cumprimento do mandado.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça para cumprir sua pena.

