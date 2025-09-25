Prefeitura de Arapoti entrega novos kits para o projeto “Vai Idoso”

Entre os itens estão mini bands, arco de ginástica, faixa Thera Band, bola de pilates, escada de agilidade em nylon e outros equipamentos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti realizou, nesta quinta-feira (25), a entrega de novos kits de materiais esportivos para os participantes do projeto “Vai Idoso”. A iniciativa, voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida da terceira idade, busca ampliar as atividades físicas oferecidas, proporcionando mais conforto, segurança e motivação aos idosos atendidos.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Potinho, da secretária de Assistência Social, Débora Campos, e do chefe da Divisão de Esportes, Carlos Riva Mazzetti. Eles acompanharam a entrega e destacaram a relevância do projeto no incentivo à prática de exercícios adaptados. “Investir na saúde da pessoa idosa é investir em autonomia, autoestima e convivência social. Esse é o compromisso da nossa gestão”, ressaltou Potinho.

Os novos kits de Educação Física incluem uma ampla variedade de equipamentos que possibilitam atividades de alongamento, fortalecimento muscular, equilíbrio e coordenação motora.

Entre os itens estão mini bands, arco de ginástica, faixa Thera Band, bola de pilates, escada de agilidade em nylon, caneleiras, mini barreiras ajustáveis, disco de equilíbrio inflável com bomba, kit elástico, mini jump, bola inflável grande, mini bicicleta ergométrica, step, fita de suspensão, hand gripp e medicine ball.

Para a secretária de Assistência Social, os materiais representam um avanço significativo. “Cada item foi pensado para garantir segurança e diversidade às aulas. Queremos que os idosos tenham acesso a atividades prazerosas, que estimulem tanto o corpo quanto a mente”, afirmou Débora Campos.

A aquisição dos equipamentos foi possível por meio de recursos do Fundo Municipal do Idoso, que recebe contribuições da própria população através da destinação do Imposto de Renda. Essa iniciativa permite que parte do tributo seja revertida diretamente em projetos voltados ao bem-estar da terceira idade no município.

Atualmente, o projeto “Vai Idoso” reúne dezenas de participantes em encontros regulares, com aulas que incentivam hábitos saudáveis, combatem o sedentarismo e promovem a socialização. Com a chegada dos novos kits, o programa se fortalece ainda mais, oferecendo atividades diversificadas e adaptadas às necessidades de cada idoso.

Com essa entrega, a Prefeitura de Arapoti reafirma seu compromisso em investir em políticas públicas que garantam um envelhecimento saudável e uma melhor qualidade de vida para a população idosa.