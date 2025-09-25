12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Forças policiais agem rápido e evitam rebelião em cadeia pública da região

Situação foi registrada na tarde desta quarta-feira em Jaguariaíva após confusão entre detentos e agentes penitenciários

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/09/2025 às 14h34
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Forças de segurança agiram rápido para evitar uma rebelião na cadeia pública do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A situação aconteceu na tarde desta quarta-feira (24) após uma confusão entre detentos e agentes penitenciários.

De acordo com as primeiras informações, as equipes de segurança foram acionadas para prestar apoio aos agentes do Depen após um princípio de rebelião registrado na cadeia pública do município. Ainda segundo os relatos, a situação começou após uma confusão entre os detentos e os agentes penitenciários, situação que acabou saindo do controle e os presos teriam incendiado colchões dentro das celas.

Diante da situação, foi acionado reforço da equipe da Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros que estiveram no local prestando apoio a ocorrência. Além disso, também foram acionadas as equipes do Setor de Operações Especiais que também estiveram na carceragem controlando a situação e organizando os presos.

Apesar da confusão, não houve registro de feridos.

