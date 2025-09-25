12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Estado investe mais de meio milhão para modernizar escolas da região

Colégios de Jaguariaíva, Arapoti e Sengés foram contemplados com lava-louças modernas que prometem transformar o trabalho dos funcionários

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
25/09/2025 às 14h30
Inciativa do Estado tem investimento total de R$ 30 milhões. Foto: Lucas Fermin/ SEED

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Três colégios do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz foram contempladas com uma iniciativa do Governo do Estado que está modernizando as cozinhas das escolas estaduais. Com investimento de R$ 30 milhões, a iniciativa garantiu a aquisição de lava-louças avaliadas em R$ 18,5 mil cada, totalizando mais de meio milhão para a região.

As três escolas da região que foram contempladas com a iniciativa são de período integral. Em Jaguariaíva, foi contemplado o Colégio Estadual Rodrigues Alvez, enquanto em Arapoti, o Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso, e em Sengés, o Colégio Estadual Anita Grandi Salmon. Apenas o colégio de Sengés ainda não recebeu o equipamento.

No total, os colégios do NRE de Wenceslau Braz receberam um investimento de R$ 55.500, já que cada uma das lava-louças são avaliadas em R$ 18,5 mil. O novo equipamento trará mais agilidade e praticidade para o trabalho desenvolvido pelos funcionários de cada um destes colégios.

O recurso é destinado por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), transformando um sonho em realidade para a educação paranaense. A diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, destacou que a lava-louças é o equipamento mais esperado na comunidade escolar.

“A máquina de lavar louças é o equipamento mais esperado pelas nossas merendeiras e os nossos funcionários. Vai facilitar a vida deles, vão poder deixar a louça lavando e cuidar de outros afazeres dentro das nossas cozinhas. Vão poder se dedicar mais ao preparo dos alimentos, a uma comida de qualidade, e a louça já ficando limpa”, enfatizou.

A iniciativa em si, também conta com a aquisição de outros equipamentos para as escolas do Estado, como multiprocessadores, batedeiras planetárias, fogões industriais, liquidificadores e buffets, reforçando a eficiência, a segurança e a padronização na produção das refeições oferecidas diariamente a mais de um milhão de estudantes.

“Estamos investindo R$ 30 milhões em equipamento para as escolas estaduais do Paraná. E só na cozinha. É fogão, é liquidificador, é batedeira, máquina de lavar louça, forno. Tudo isso para dar condição de trabalho para as nossas merendeiras, para a equipe da cozinha, para a escola, e o estudante ter acesso à melhor merenda do Brasil. É um alimento com qualidade e saudável”, afirmou o secretário de Educação, Roni Miranda.

Segundo o NRE de Wenceslau Braz, até o momento foram confirmadas apenas as lava-louças para as escolas da região, mas que já prometem uma mudança significativa nas tarefas diárias dos funcionários.

