Receita Federal destina mais de R$ 1,8 milhão para entidades sociais do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nos primeiros oitos meses deste ano, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa destinou aproximadamente R$ 17 milhões em mercadorias apreendidas para Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos de sua área de atuação. Para organizações do Norte Pioneiro, foram destinados mais de R$ 1,8 milhão, atendendo sete instituições.

Do Norte Pioneiro, foram contempladas sete entidades sociais, distribuídas nas cidades de Curiúva, Ibaiti, Siqueira Campos, Jaboti e Japira. No total, a região recebeu R$ 1.879.118,97 da Receita, valor que foi destinado de mercadorias apreendidas.

Em Curiúva, a APAE foi contemplada com R$ 110.344, 19, valor que foi entregue no mês de maio. Ainda em maio, a Receita destinou R$ 270.986,81 para a APAE de Ibaiti. Em julho, foi a vez da Casa Lar Menino Jesus ser contemplada, recebendo R$ 174.395,78.

Já no mês de julho, a Receita entregou R$ 483.199,57 para o Lar do Menor Siqueirense, em Siqueira Campos, enquanto no mês passado, em agosto, destinou R$ 40.223,78 para a APAE de Jaboti e R$ 799.968,84 para a APAE de Japira, o maior valor destinado pela pasta à região.

No total, a Delegacia de Ponta Grossa destinou aproximadamente R$ 17 milhões nas unidades de sua atuação, que englobam diversas regiões do Paraná. A Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcello Quilici, de Castro, foi uma das que recebeu os maiores valores, sendo contemplada com R$ 794.617,07.

Os recursos, originados de bens apreendidos em operações de combate ao crime, são revertidos em benefício da sociedade. Ao todo, a Delegacia de Ponta Grossa contemplou 38 OSCs, incluindo APAEs, APACD, Santas Casas, hospitais, Casas Lar e outras associações que atuam em outros segmentos sociais.

As entidades beneficiadas vendem as mercadorias em bazares próprios e os valores arrecadados são integralmente aplicados em projetos previamente aprovados pela Receita Federal do Brasil, voltados a melhorias na estrutura das OSCs e no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Estas ações são um exemplo concreto da Cidadania Fiscal. Transformamos o produto de ilícitos em oportunidade e apoio para quem mais precisa, fortalecendo o imprescindível trabalho das entidades sem fins lucrativos da nossa região", destaca o Delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, Remy Deiab Junior.

A Receita Federal do Brasil reafirma, por meio de iniciativas como esta, seu papel estratégico não apenas como fiel da lei tributária e aduaneira, mas também como agente de promoção social, revertendo recursos de atividades ilícitas em benefício direto para a comunidade.