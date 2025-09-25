Cornélio Procópio se prepara para viver a maior edição da EXPOFACC

Com forte impacto econômico e turístico, a EXPOFACC 2025 deve impulsionar setores como hotelaria, gastronomia e comércio, consolidando Cornélio Procópio como polo de grandes eventos no Paraná. Foto Divulgação

Cornélio Procópio está em contagem regressiva para a realização da EXPOFACC 2025, feira agropecuária que acontece de 12 a 16 de novembro e que já é considerada uma das maiores do Paraná. Combinando tradição e modernidade, o evento promete movimentar a economia regional e oferecer ao público dias intensos de entretenimento, negócios e integração.

Durante os cinco dias de festa, o palco da EXPOFACC receberá shows de artistas que vêm conquistando espaço no cenário nacional, como João Ricardo & Mateus, Vitória Lopes, Banda Estrada Livre, Thiago Nogueira e Grupo Nova Era. A diversidade de estilos musicais deve atrair diferentes públicos, reforçando a vocação da feira de unir lazer e cultura em um só espaço.

No entanto, o coração da EXPOFACC continua sendo o agronegócio. O público terá acesso a exposições de raças bovinas, equinas e ovinas, julgamentos técnicos, rodeios profissionais, provas de laço e uma ampla mostra de máquinas e implementos agrícolas. Cursos e palestras técnicos também integram a programação, oferecendo capacitação e atualização para produtores rurais da região e de todo o Estado.

A presidente da comissão organizadora, Marta Figueiredo, destaca que a expectativa é superar todas as edições anteriores tanto em público quanto em negócios gerados. “Estamos preparando uma feira grandiosa, que vai movimentar não só Cornélio Procópio, mas todo o Norte Pioneiro. Será uma oportunidade para os produtores fecharem parcerias e, ao mesmo tempo, um espaço de lazer e cultura para as famílias”, afirmou.

Com forte impacto econômico e turístico, a EXPOFACC 2025 deve impulsionar setores como hotelaria, gastronomia e comércio, consolidando Cornélio Procópio como polo de grandes eventos no Paraná. A promessa é de que esta edição ficará marcada como uma das mais memoráveis da história da feira.