PIB do Paraná ficou acima de países da Europa no primeiro semestre deste ano

Crescimento do Estado superou o registrado por Espanha, França, Itália, Alemanha e outro países, segundo dados do Ipardes e do Eurostat

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
25/09/2025 às 09h02
PIB do Paraná cresce acima de países da Europa no 1º semestre do ano. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná registrou um crescimento de 3,8% no Produto Interno Bruto (PIB) no 1º semestre de 2025, na comparação com os seis primeiros meses de 2024. O resultado superou a média nacional, de 2,5%, e também ficou acima da variação de diversos países europeus, de acordo com um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O crescimento do Paraná superou, por exemplo, o registrado por Espanha (2,68%), França (0,52%), Itália (0,27%) e Alemanha (-0,08%). Ele também foi melhor do que a Dinamarca (2,04%), Holanda (1,84%), Portugal (1,64%), Suíça (1,52%), Bélgica (1,04%) e Suécia (0,5%), segundo dados do Eurostat, órgão oficial de estatísticas da União Europeia. 

Em valores absolutos, o PIB do Paraná alcançou R$ 403 bilhões no acumulado do 1º semestre. O montante representa 6,51% do PIB brasileiro, acima dos 6,45% registrados no mesmo período de 2024, o que indica um aumento do peso da economia estadual para o país. 

O desempenho é reflexo direto do fortalecimento da atividade agropecuária paranaense, que acumula um crescimento de 13,56% entre janeiro e junho. O setor é um dos pilares da economia estadual. O segundo segmento que mais cresceu foi a indústria, com 3,4%.

Segundo o Ipardes, o PIB do Paraná também cresceu 2,5% no 2º trimestre deste ano, em comparação a igual período de 2024, como resultado da expansão da agropecuária, que registrou incremento de 14,41%, indústria (1,18%) e serviços (1,48%). O crescimento do total da economia paranaense é superior à taxa anotada pelo PIB nacional, que avançou 2,2% em termos reais no período de abril a junho de 2025.

Já no acumulado de quatro trimestres, a expansão foi de 3,63%, também com destaque para agropecuária (7,69%) e indústria (4,47%). No acumulado desse período o valor do PIB paranaense soma R$ 756,2 bilhões.

Confira o comparativo:

Paraná: 3,81%

Polônia: 3,42%

Bulgária: 3,18%

Espanha: 2,68%

Dinamarca: 2,04%

Holanda: 1,84%

Portugal: 1,64%

Suíça: 1,52%

Bélgica: 1,04%

França: 0,52%

Suécia: 0,5%

Itália: 0,27%

Alemanha: -0,08%

