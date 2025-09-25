12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Investimento bilionário: Governo vai entregar máquinas para melhorar estradas rurais

Veículos serão entregues em 396 municípios paranaenses, com previsão de R$ 1,4 bilhão de investimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
25/09/2025 às 08h57
Investimento bilionário: Governo vai entregar máquinas para melhorar estradas rurais
Investimento soma R$ 1,4 bilhão, para que as prefeituras possam adquirir os maquinários. Foto: SEAB-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Os municípios paranaenses estão renovando seu parque de máquinas com apoio do Governo do Estado. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) assinou 396 convênios, que somam R$ 1,4 bilhão, para que as prefeituras possam adquirir caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras e outros equipamentos usados no meio rural, principalmente para a manutenção de estradas.

A previsão é aplicar R$ 1,5 bilhão no programa, destinando recursos a fundo perdido a 397 municípios e oito consórcios intermunicipais. Só não serão contempladas as cidades de Curitiba e Pinhais, por não contarem com estradas rurais em seus territórios.

Cada um tem um teto de R$ 3,7 milhões para adquirir os equipamentos que se adaptem às suas necessidades, podendo escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou que as máquinas podem ser usadas, além da adequação de estradas, também em benefício diretos dos agricultores, como no manejo de solo, terraplanagem e para auxiliar na infraestrutura de produção em sua propriedade. 

“Mais do que o repasse de recursos para a compra de equipamentos, esse programa visa melhorar a trafegabilidade nas estradas rurais, para levar mais qualidade de vida aos produtores rurais, para que eles possam escoar melhor os produtos da sua safra e também tenham mais facilidade nos deslocamentos do dia a dia”, disse.

O repasse é feito diretamente às prefeituras, que são responsáveis pela licitação para a aquisição dos maquinários. Até o momento, 76 cidades apresentaram a documentação prevista nos convênios e 27 já iniciaram as compras dos equipamentos.

Os convênios têm vigência de 28 meses, sendo os quatro primeiros meses para aquisição dos equipamentos e os seguintes para a execução das melhorias, manutenções e adaptações das estradas rurais. Os equipamentos são incorporados ao patrimônio dos municípios para dar continuidade às melhorias. 

Os municípios que já contam com novos equipamentos são: Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Corbélia, Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra, General Carneiro, Itapejara D’Oeste, Jaguapitã, Lindoeste, Marquinho, Paula Freitas, Pinhal de São Bento, Pinhalão, Planalto, Pranchita, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Salto do Lontra, Santa Mônica, São João do Ivaí, São João, São José das Palmeiras, Sulina, Terra Boa e Virmond. 

ESTRADAS RURAIS

Além da renovação dos parques de máquinas das prefeituras, o Governo do Estado também investe pesado na pavimentação de estradas rurais, para levar mais conforto e agilidade na mobilidade dos agricultores, estudantes, turistas e de toda a comunidade, além de agilizar o transporte de insumos e produtos agrícolas.

Desde 2019, o Governo do Estado já entregou ou iniciou as obras de mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais através do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração. Os investimentos do Estado ultrapassam R$ 521 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil famílias

No início do ano, o governador anunciou mais R$ 2 bilhões para pavimentação de novos trechos de estradas rurais, beneficiando produtores em cadeias relevantes como leite, suíno e frango, além de fomentar o turismo rural. Com esse novo aporte, o Estado deve pavimentar mais 2,5 mil quilômetros das vias vicinais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com visita à Alemanha, Governo do Paraná avança em projeto de planetário de última geração Foto: Jonathan Campos/AEN
NA EUROPA Há 11 horas

Com visita à Alemanha, Governo do Paraná avança em projeto de planetário de última geração

Comitiva estadual liderada pelo governador Ratinho Junior visitou o Planetário de Wolfsburg, que é referência internacional em educação científica, além de ser equipado com tecnologia da Carl Zeiss, a mesma que usada no futuro planetário de Pinhais.

 No primeiro semestre deste ano, foram feitos mais de 370 mil procedimentos cirúrgicos. Foto: Aline Jasper/UEPG
OPERA PARANÁ Há 2 dias

Com investimentos do Estado, Opera Paraná já realizou mais de 370 mil cirurgias neste ano

Desde o início do programa, em 2022, o Governo do Estado, por meio da Sesa, já liberou R$ 1 bilhão de investimentos, que resultaram na ampliação de procedimentos ofertados

 Governador apresenta potenciais de infraestrutura do Paraná a empresários espanhóis. Foto: Jonathan Campos/AEN
POTENCIAIS Há 2 dias

Ratinho Junior apresenta potenciais de infraestrutura do Paraná a empresários na Espanha

Governador está em Madri, onde realizou apresentações do Paraná aos empresários espanhóis

 Inciativa do Estado tem investimento total de R$ 30 milhões. Foto: Lucas Fermin/ SEED
MODERNIZAÇÃO Há 3 dias

Estado investe mais de meio milhão para modernizar escolas da região

Colégios de Jaguariaíva, Arapoti e Sengés foram contemplados com lava-louças modernas que prometem transformar o trabalho dos funcionários

 Estrada do Paradão. Foto: Folha Extra
MANUTENÇÃO Há 3 dias

Governo vai investir mais de R$ 3,5 milhões para manutenção de estradas rurais em Wenceslau Braz

Emenda será utilizada para a aquisição de maquinários como patrola, escavadeira hidráulica, rolo compressor e caminhão basculante, auxiliando nos serviços prestados aos moradores

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados