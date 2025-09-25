Investimento bilionário: Governo vai entregar máquinas para melhorar estradas rurais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Os municípios paranaenses estão renovando seu parque de máquinas com apoio do Governo do Estado. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) assinou 396 convênios, que somam R$ 1,4 bilhão, para que as prefeituras possam adquirir caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras e outros equipamentos usados no meio rural, principalmente para a manutenção de estradas.

A previsão é aplicar R$ 1,5 bilhão no programa, destinando recursos a fundo perdido a 397 municípios e oito consórcios intermunicipais. Só não serão contempladas as cidades de Curitiba e Pinhais, por não contarem com estradas rurais em seus territórios.

Cada um tem um teto de R$ 3,7 milhões para adquirir os equipamentos que se adaptem às suas necessidades, podendo escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou que as máquinas podem ser usadas, além da adequação de estradas, também em benefício diretos dos agricultores, como no manejo de solo, terraplanagem e para auxiliar na infraestrutura de produção em sua propriedade.

“Mais do que o repasse de recursos para a compra de equipamentos, esse programa visa melhorar a trafegabilidade nas estradas rurais, para levar mais qualidade de vida aos produtores rurais, para que eles possam escoar melhor os produtos da sua safra e também tenham mais facilidade nos deslocamentos do dia a dia”, disse.

O repasse é feito diretamente às prefeituras, que são responsáveis pela licitação para a aquisição dos maquinários. Até o momento, 76 cidades apresentaram a documentação prevista nos convênios e 27 já iniciaram as compras dos equipamentos.

Os convênios têm vigência de 28 meses, sendo os quatro primeiros meses para aquisição dos equipamentos e os seguintes para a execução das melhorias, manutenções e adaptações das estradas rurais. Os equipamentos são incorporados ao patrimônio dos municípios para dar continuidade às melhorias.

Os municípios que já contam com novos equipamentos são: Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Corbélia, Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Flor da Serra, General Carneiro, Itapejara D’Oeste, Jaguapitã, Lindoeste, Marquinho, Paula Freitas, Pinhal de São Bento, Pinhalão, Planalto, Pranchita, Rio Bonito do Iguaçu, Roncador, Salto do Lontra, Santa Mônica, São João do Ivaí, São João, São José das Palmeiras, Sulina, Terra Boa e Virmond.

ESTRADAS RURAIS

Além da renovação dos parques de máquinas das prefeituras, o Governo do Estado também investe pesado na pavimentação de estradas rurais, para levar mais conforto e agilidade na mobilidade dos agricultores, estudantes, turistas e de toda a comunidade, além de agilizar o transporte de insumos e produtos agrícolas.

Desde 2019, o Governo do Estado já entregou ou iniciou as obras de mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais através do programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração. Os investimentos do Estado ultrapassam R$ 521 milhões, beneficiando aproximadamente 100 mil famílias

No início do ano, o governador anunciou mais R$ 2 bilhões para pavimentação de novos trechos de estradas rurais, beneficiando produtores em cadeias relevantes como leite, suíno e frango, além de fomentar o turismo rural. Com esse novo aporte, o Estado deve pavimentar mais 2,5 mil quilômetros das vias vicinais.