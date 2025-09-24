12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Sengés recebe ação para ajudar famílias a conquistarem a casa própria

Município recebeu o Plantão Casa Própria, iniciativa que oferece atendimento para as famílias que interessadas em regularizar ou conquistar a casa; Plantão continua nesta quinta-feira (25)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/09/2025 às 18h18
Iniciativa foi realizada no Centro da Terceira Idade, e segue nesta quinta-feira (25). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Nesta quarta-feira (24), a cidade de Sengés, nos Campos Gerais, recebeu o primeiro dia do Plantão Casa Própria, um importante programa habitacional que oferece atendimento direto à população interessada em regularizar ou conquistar a casa própria. O evento, que ocorreu no Centro da Terceira Idade, contou com grande participação da comunidade local, evidenciando o interesse das famílias em garantir seu lugar no programa.

Durante o primeiro dia de atendimento, foram distribuídas 410 senhas para a população em geral e 55 senhas prioritárias, destinadas a pessoas com necessidades especiais ou situação de maior urgência. Os números refletem a grande procura pelo programa e a importância de ações como esta para facilitar o acesso à moradia.

O plantão terá continuidade nesta quinta-feira, dia 25, com atendimento marcado para o período das 8h às 12h, também no Centro da Terceira Idade. A continuidade do atendimento é uma oportunidade para quem não conseguiu comparecer nesta quarta-feira ou ainda deseja regularizar sua situação dentro do programa habitacional.

Para participar do Plantão Casa Própria, os interessados devem estar atentos à documentação necessária. É fundamental apresentar cópia de todos os documentos pessoais e comprovantes exigidos, garantindo que o atendimento seja realizado de forma eficiente. Entre os documentos obrigatórios estão o Comprovante de Cadastro Cohapar (CCI), CPF e RG frente e verso ou CNH aberta. Casais devem apresentar a documentação de ambos.

Também são exigidos comprovantes de renda atual, como holerite do casal ou, no caso de autônomos, extrato bancário dos últimos três meses em PDF, além de comprovante de residência atualizado (contas de água, luz, telefone ou internet). A Carteira de Trabalho, Certidão de estado civil e certidão de nascimento dos filhos menores de idade também são documentos indispensáveis para o atendimento completo no plantão.

O Plantão Casa Própria em Sengés representa uma oportunidade prática e direta para que famílias possam dar início ou avançar nos processos de obtenção de moradia, reforçando a importância de programas habitacionais no município. O grande número de senhas distribuídas no primeiro dia evidencia a relevância da ação e a expectativa da população quanto à continuidade do atendimento nesta quinta-feira.

Aqueles que ainda desejam participar devem comparecer ao Centro da Terceira Idade amanhã, munidos de toda a documentação necessária, garantindo sua participação no programa e dando um passo importante para a realização do sonho da casa própria.

