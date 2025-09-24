Governo vai investir na construção de sete unidades de Assistência social no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (24) o repasse de R$ 55,2 milhões para a construção de 46 novos equipamentos públicos de assistência social em 44 municípios. Serão erguidos 33 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e 13 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas). O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Darci Piana, e pelo secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni. Na região do Norte Pioneiro, serão sete unidades.

Cada município poderá receber até R$ 1,2 milhão por unidade, com os valores transferidos diretamente aos Fundos Municipais de Assistência Social. As obras deverão ser concluídas em até 36 meses. A seleção das cidades foi definida por estudo técnico que classificou a prioridade de acordo com indicadores de vulnerabilidade social e percentual de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Na região do Norte Pioneiro, o investimento contempla a construção de unidades do Cras em Carlópolis, Itambaracá, Pinhalão, Ribeirão Claro e Siqueira Campos, além de Creas em Santo Antônio da Platina e Cambará. Segundo o governo estadual, os novos prédios permitirão ampliar a rede de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e oferecer condições adequadas de trabalho às equipes.

Os Cras atuam na proteção social básica, com serviços de acolhimento, orientação, atividades socioeducativas e encaminhamento para programas de transferência de renda. Já os Creas são voltados para a proteção social especial, atendendo pessoas e famílias que tiveram direitos violados em situações como violência doméstica, abuso e exploração sexual, trabalho infantil e abandono.

De acordo com o secretário Rogério Carboni, os novos equipamentos funcionam como postos de saúde da assistência social, atuando diretamente em comunidades que enfrentam dificuldades sociais e econômicas. As equipes técnicas contam com assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos e orientadores, atuando de forma integrada com Conselhos Tutelares, Ministério Público e Judiciário.

As cidades beneficiadas com Cras incluem, além do Norte Pioneiro, municípios como Apucarana, Araucária, Cianorte, Irati, Mandaguari, Pato Branco e União da Vitória. Entre os contemplados com Creas estão Astorga, Figueira, Loanda, Matinhos, Nova Olímpia e Uraí.

Os recursos reforçam a rede socioassistencial do Paraná e ampliam a presença de equipamentos públicos que atendem diretamente a população em situação de maior vulnerabilidade.