Jaguariaíva promove campanha de doação de sangue na próxima semana

Inciativa realizada em parceria com o Hemepar acontece nos dias 3 e 4 de outubro no hospital Carolina Lupion

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/09/2025 às 17h10
Jaguariaíva promove campanha de doação de sangue na próxima semana
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O Hospital Carolina Lupion, em Jaguariaíva, receberá uma nova edição da campanha de doação de sangue nos dias 3 e 4 de outubro. A iniciativa será realizada em parceria com o Hemepar e busca incentivar a solidariedade da população local e de municípios vizinhos.

A coleta acontecerá na sexta-feira, dia 3, das 13h às 16h, e no sábado, dia 4, das 8h às 16h, diretamente no hospital. Após a doação, os voluntários receberão um lanche oferecido pela equipe do Hemepar. Além disso, uma cooperativa de crédito da cidade firmou parceria para apoiar a ação e realizará o sorteio de um valor em poupança entre os doadores cadastrados. O sorteio será no dia 6 de outubro, segunda-feira. Durante a campanha também haverá distribuição de brindes.

Os interessados devem agendar previamente a doação pelo telefone (43) 3535-9440, ramal 9509, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Podem doar sangue homens e mulheres entre 16 e 69 anos, com peso igual ou superior a 50 quilos, que estejam em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento oficial com foto, estar descansado e alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à coleta.

Entre os impedimentos temporários estão gripe ou resfriado, diarreia, gravidez, amamentação, tatuagens e piercings recentes, procedimentos odontológicos e situações de risco de doenças sexualmente transmissíveis. Os prazos de espera variam de acordo com cada caso.

Já os impedimentos definitivos incluem hepatite viral após os 10 anos de idade, diabetes insulinodependente, epilepsia, hanseníase, doença renal crônica, histórico de câncer, acidente vascular cerebral e evidências clínicas ou laboratoriais de doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, hepatite B e C, sífilis, Doença de Chagas e HTLV I/II.

A campanha reforça a importância da doação regular de sangue, que pode beneficiar até quatro pessoas com apenas uma coleta. A mobilização é essencial para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento em situações de emergência e tratamentos contínuos em hospitais da região.

