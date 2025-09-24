9°C 23°C
Jaguariaíva, PR

VI Mostra Cultural premia mais de 70 participantes do projeto Semeando Música em Arapoti

Mostra reuniu estudantes de música e técnica vocal, com presença de autoridades e entrega de troféus aos participantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/09/2025 às 16h54
VI Mostra Cultural premia mais de 70 participantes do projeto Semeando Música em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti realizou neste fim de semana a VI Mostra Cultural do projeto Semeando Música, promovida pela Prefeitura Municipal. O evento aconteceu no Casarão e reuniu cerca de 70 participantes que desenvolvem talentos musicais por meio das aulas coordenadas e executadas pelo professor Willian Bueno.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A Mostra Cultural tem como objetivo valorizar a música como ferramenta de expressão e incentivo à cultura local. Além dos alunos do Semeando Música, também participaram estudantes das aulas de técnica vocal ministradas pelo professor Christopher Ancoski, ampliando a diversidade de apresentações realizadas no palco.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Potinho, da secretária de Educação, Mayara Ferreira da Cruz, e da chefe da Divisão de Cultura, Bárbara Trombini. Também prestigiaram a mostra professores e agentes culturais do município, que participaram da entrega dos troféus aos alunos. A iniciativa contou ainda com o apoio da Capal, cooperativa que atua como parceira em ações culturais e educacionais da cidade.

Durante a noite, os participantes apresentaram diferentes repertórios musicais, demonstrando evolução técnica e criatividade desenvolvidas ao longo do projeto. O público presente lotou o espaço e acompanhou as apresentações, reforçando a importância da Mostra como um momento de valorização dos artistas locais.

Arapoti tem investido em iniciativas voltadas ao incentivo da cultura e ao fortalecimento da identidade comunitária, e a Mostra Cultural se consolidou como um dos principais eventos no calendário da cidade. Criado para oferecer oportunidades de aprendizado musical a crianças, adolescentes e jovens, o projeto Semeando Música já revelou novos talentos e se tornou referência na área cultural do município.

A premiação com troféus simbolizou o reconhecimento do esforço e dedicação de cada participante, celebrando o resultado do trabalho realizado ao longo do ano. Professores e organizadores destacaram a importância de manter a continuidade do projeto e ampliar as ações de incentivo artístico.

Com apresentações individuais e em grupo, a VI Mostra Cultural reafirmou o papel do Semeando Música como uma iniciativa que promove inclusão, desperta habilidades artísticas e contribui para a formação cultural da comunidade de Arapoti.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
HOSPITALIZADO Há 2 horas

Atleta brazense é entubado após acidente em partida de futsal em Arapoti

Situação aconteceu durante partida válida pelo Campeonato Intermunicipal de Arapoti e atleta foi transferido para hospital de Ponta Grossa

 Folha Extra
TRÂNSITO Há 2 horas

Motorista embriagado é preso fazendo ziguezague na PR-092

Equipe da PRE realizava uma operação de radar quando flagraram o veículo de um lado para o outro na rodovia

 Foto: Divulgação.
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 1 dia

Acidente entre moto e caminhão mata homem na PR092

Colisão frontal aconteceu na noite do domingo no trecho que passa por Arapoti

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Arapoti capacita nutricionistas para aumentar a qualidade da merenda escolar

Profissionais participaram de um curso promovido pela Itaipu Binacional em Piraí do Sul

 Foto: Divulgação.
SUSTO Há 1 semana

Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092

Situação aconteceu no trecho entre Arapoti e Jaguariaíva; rodovia chegou a ser interditada

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados