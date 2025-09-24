VI Mostra Cultural premia mais de 70 participantes do projeto Semeando Música em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti realizou neste fim de semana a VI Mostra Cultural do projeto Semeando Música, promovida pela Prefeitura Municipal. O evento aconteceu no Casarão e reuniu cerca de 70 participantes que desenvolvem talentos musicais por meio das aulas coordenadas e executadas pelo professor Willian Bueno.

A Mostra Cultural tem como objetivo valorizar a música como ferramenta de expressão e incentivo à cultura local. Além dos alunos do Semeando Música, também participaram estudantes das aulas de técnica vocal ministradas pelo professor Christopher Ancoski, ampliando a diversidade de apresentações realizadas no palco.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Potinho, da secretária de Educação, Mayara Ferreira da Cruz, e da chefe da Divisão de Cultura, Bárbara Trombini. Também prestigiaram a mostra professores e agentes culturais do município, que participaram da entrega dos troféus aos alunos. A iniciativa contou ainda com o apoio da Capal, cooperativa que atua como parceira em ações culturais e educacionais da cidade.

Durante a noite, os participantes apresentaram diferentes repertórios musicais, demonstrando evolução técnica e criatividade desenvolvidas ao longo do projeto. O público presente lotou o espaço e acompanhou as apresentações, reforçando a importância da Mostra como um momento de valorização dos artistas locais.

Arapoti tem investido em iniciativas voltadas ao incentivo da cultura e ao fortalecimento da identidade comunitária, e a Mostra Cultural se consolidou como um dos principais eventos no calendário da cidade. Criado para oferecer oportunidades de aprendizado musical a crianças, adolescentes e jovens, o projeto Semeando Música já revelou novos talentos e se tornou referência na área cultural do município.

A premiação com troféus simbolizou o reconhecimento do esforço e dedicação de cada participante, celebrando o resultado do trabalho realizado ao longo do ano. Professores e organizadores destacaram a importância de manter a continuidade do projeto e ampliar as ações de incentivo artístico.

Com apresentações individuais e em grupo, a VI Mostra Cultural reafirmou o papel do Semeando Música como uma iniciativa que promove inclusão, desperta habilidades artísticas e contribui para a formação cultural da comunidade de Arapoti.