Corrida noturna e Feira da Lua prometem agitar Sengés no próximo mês

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A cidade de Sengés, nos Campos Gerais se prepara para receber a 1ª Sengés Night Run, evento que une esporte, lazer e cultura, proporcionando uma experiência diferente para moradores e turistas. A corrida acontece no dia 18 de outubro, com largada e chegada na Praça Anselmo Jorge, a partir das 19h30.

O projeto, que segue a proposta do prefeito Gerson Nunes, mantém o percurso de 5 km, mas apresenta uma nova rota e período de realização, pensado para fortalecer outras ações da cidade. “De manhã ficava muito corrido. Essa proposta para a noite permite que as pessoas fiquem mais tempo na cidade e, quem sabe, no outro dia conheçam nossos espaços”, destacou o diretor do secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Sengés, Luciano Ribeiro da Cruz Junior.

A competição terá premiação para os primeiros colocados, distribuída em várias categorias. Serão cerca de 80 troféus e medalhas para os primeiros 200 colocados de cada categoria, garantindo reconhecimento aos participantes de todas as faixas etárias e níveis.

O evento ainda contará com a participação especial da Feira da Lua, que acontecerá no mesmo local da largada. A feira promete muita música, gastronomia e opções de lazer para toda a família, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor a cidade e suas atrações culturais.

Segundo os organizadores, a realização noturna busca fortalecer o turismo local, permitindo que os corredores e visitantes permaneçam na cidade por mais tempo e aproveitem a programação cultural e gastronômica. Além disso, a combinação de corrida e feira cria uma experiência completa, integrando esporte, cultura e lazer em um único evento.

A 1ª Sengés Night Run já promete ser um marco na agenda esportiva e cultural do município, reunindo moradores, turistas e amantes da corrida em uma noite de diversão, desafios e celebração da cidade.