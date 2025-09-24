Sandro Alex assina pavimentação de trecho em Ibaiti com investimento milionário do Estado

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Nesta segunda-feira (21), a cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro, recebeu uma notícia que vai realizar um sonho de anos e alegrar muitos moradores: o deputado federal e secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex (PSD), assinou a pavimentação do trecho da PR-513 que segue em direção ao Santuário Diocesano Nossa Senhora Da Medalha Milagrosa, uma obra que receberá cerca de R$ 3 milhões de investimentos do Governo Estadual.

A obra é algo esperado há mais de cinco anos na cidade, e depois de muita perseverança, este sonho está prestes a ser realizado. “Foi uma luta de mais de cinco anos, pois é um projeto bem burocrático, mas agora temos a certeza de que vai acontecer!”, destacou Marcelo Yô, que trabalha na liderança do Partido Social Democrático (PSD), do governador Carlos Massa Ratinho Junior na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Marcelo, que está ao lado do governador há cerca de dez anos e vem lutando por melhoras em Ibaiti e em outras cidades do Norte Pioneiro, com apoio de seu pai, José Milton Valle, que é Promotor Eleitoral, participou de uma entrevista com a Folha, onde contou alguns detalhes deste projeto que, além de ser um sonho de muitos, é algo que promete beneficiar os moradores e viajantes que passam pela cidade.

Segundo ele, o projeto foi assinado, e agora segue para os próximos processo legais antes que a obra tenha início efetivamente. “A pavimentação já foi assinada pelo secretário Sandro Alex, e agora vai para a licitação da empresa que realizará o serviço, mas agora já temos a certeza de que a pavimentação vai acontecer”, afirmou Marcelo, entusiasmado com a conquista para a cidade.

Embora ainda existam outros processos, e a data para o início da obra não tenha sido divulgada oficialmente até o momento, Marcelo afirmou que a previsão é de que tenha início ainda neste ano. “Até o final deste ano vai começar. Provavelmente entre novembro e dezembro”, comentou.

O trecho pavimentado será de aproximadamente 1km, onde também será construído um novo trevo no trecho da PR-513 que tem entroncamento na BR-153, em direção ao Santuário. No total, a obra receberá um investimento de R$ 3 milhões, que será totalmente custeado pelo Governo do Estado, uma emenda liberada pelo governador Ratinho Junior.

Além de ser uma conquista para muitos moradores, a obra é um sonho peculiar do Padre Walter Roberto Pereira, pároco da Diocese de Jacarezinho, responsável pelo Santuário Diocesano Nossa Senhora Da Medalha Milagrosa. Com a pavimentação, o acesso ao Santuário será melhorado, aprimorando a qualidade do local para a chegada de fiéis e embelezando ainda mais o cenário.

Contudo, a cerimônia de assinatura da pavimentação foi um momento que representou o resultado de anos de luta e busca incessante por uma conquista. Durante a solenidade, estiveram presentes o secretário Sandro Alex, o Padre Walter, Marcelo Yô, José Milton Valle, o prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo, mais conhecido como Betão, e representantes dos deputados estaduais Alexandre Curi (PSD), presidente da ALEP, Moacir Fadel (PSD) e Antônio Anibelli Neto (MDB), que também tiveram grande influência nesta conquista.

Em suas redes sociais, Sandro Alex agradeceu pela confiança dos moradores, e destacou dar importância às demandas de Ibaiti e de toda a região. “Agradeço a todos pela confiança e juntos estamos construindo sonhos de Ibaiti e de toda a região”, enfatizou.