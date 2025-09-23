Empresário do Norte Pioneiro cria empresa sucesso de vendas nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Natural de Carlópolis, no Norte Pioneiro, e com grande parte da infância vivida em Ribeirão Claro, Alison de Araújo construiu uma trajetória marcada pela coragem de arriscar e pela determinação em buscar novos horizontes.

Ainda adolescente, deixou a região em direção a Curitiba, onde começou a traçar os primeiros passos de sua jornada longe do interior. Poucos anos depois, aos 20, tomou uma das decisões mais ousadas de sua vida: mudar-se para os Estados Unidos em busca de oportunidades e de um futuro melhor.

A mudança aconteceu em setembro de 2014 e representou o início de uma caminhada cheia de desafios, mas também de conquistas. Com muito esforço, Alison se estabeleceu no país e hoje é responsável pela Hubnet Solutions, empresa especializada em serviços de telecomunicações que oferece planos de internet e TV a cabo.

Um dos pontos que tornaram a empresa um sucesso foi a atenção especial voltada à comunidade brasileira. A proposta de garantir preços justos, qualidade e suporte humanizado chamou a atenção dos clientes e consolidou o nome da Hubnet Solutions no mercado. Mais do que fornecer um serviço essencial, Alison buscou criar uma relação de confiança com o público, valorizando o atendimento próximo e a satisfação de cada cliente.

Nos meses de agosto e setembro deste ano, a empresa lançou promoções especiais, reforçando a missão de democratizar o acesso à internet de qualidade e ampliando as oportunidades para quem deseja ter serviços de telecomunicações acessíveis nos Estados Unidos.

Apesar de viver no exterior há mais de uma década, Alison mantém viva a conexão com suas origens. As lembranças da infância em Carlópolis e da juventude em Ribeirão Claro continuam sendo fonte de inspiração e referência para sua trajetória. Ele costuma destacar que os valores aprendidos no interior foram fundamentais para moldar sua visão empreendedora e para enfrentar os desafios da vida em outro país.

A história de Alison de Araújo mostra como a determinação pode transformar destinos. Do interior do Paraná para o cenário competitivo norte-americano, sua caminhada se tornou exemplo de superação e de como raízes fortes podem impulsionar grandes conquistas.