Mulher é encontrada morta em residência no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta na residência em que morava na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (22) após vizinhos perceberam a ausência da vítima.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal da Emanoele, a vítima identificada como Adriana de Arruda Siqueira Bueno morava sozinha em uma residência situada ao bairro Vila Recreio. Nesta segunda-feira, vizinhos perceberam a ausência da mulher e, ao verificar sua casa, se depararam com Adriana desacordada.

Diante da situação, foram acionadas as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e Samu que foram até o local e confirmaram que a vítima já estava morta.

Diante da situação, familiares da vítima foram comunicados sobre o incidente e estiveram no local acompanhando os trabalhos das equipes do IML (Instituto Médico Legal) que recolheu o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado.