Caravana de trailers e motorhomes traz cultura do turismo sobre rodas ao Norte Pioneiro

Trajeto na região começará em Wenceslau Braz, e chegará em mais nove cidades. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Circuito Caminhos do Paraná chega ao Norte Pioneiro nesta quinta-feira (25), trazendo a cultura do turismo sobre rodas em uma etapa da expedição de trailers e motorhomes que levarão atrações culturais e ambientais gratuitas para 10 cidades da região. Serão dez dias de fortalecimento turístico que prometem movimentar a região da Angra Doce com curiosidades, apresentações, culinária, palestras ambientas e diversas atrações para os moradores.

A região, segundo Simone Maria Nunes, responsável pelo planejamento e execução da caravana, conta com belas paisagens naturais, além de diversas opções nos segmentos de aventura e náutico, um destino perfeito para o Circuito.

“Também oferece atrações culturais e religiosas, como a Rota do Rosário e o Santuário São Miguel Arcanjo, bem como um forte vínculo com o turismo rural e a Rota do Café, impulsionado pela história da cafeicultura na região”, enfatizou.

Esta edição, a terceira do Circuito, começará na cidade de Wenceslau Braz, na quinta-feira. Com um comboio que terá aproximadamente 25 veículos, entre trailers e motorhomes, o Circuito seguirá para Santana do Itararé, na sexta-feira (26), Salto do Itararé, no sábado (27), Siqueira Campos, no domingo (28), e Quatiguá, na segunda-feira (29).

Na terça-feira (30), os veículos levarão as atividades para Joaquim Távora, seguindo para Carlópolis na quarta-feira (01), Ribeirão Claro, na quinta-feira (02), e Jacarezinho na sexta-feira (03). Na região, o encerramento da etapa será no sábado (04), em Santo Antônio da Platina.

Em cada município, o comboio chegará por volta das 10h, montando acampamento em pontos estratégicos, como praças e ruas centrais. Com apoio das prefeituras, as programações acontecerão até por volta das 21h, incluindo apresentações musicais e artísticas, feiras gastronômicas e de artesanato e palestras ambientais.

Além de conversar com os caravanistas, entender detalhes e curiosidades sobre este estilo de vida sobre rodas conectado à natureza, os moradores poderão visitar o interior de cada trailer e motorhome do acampamento, conhecendo de perto essa cultura.

Estudantes da rede pública e particular de cada cidade também podem visitar os veículos e assistir às palestras sobre temas ambientais, uma iniciativa do comboio que tem grande contribuição para a natureza, já que nas duas primeiras edições, três mil mudas de árvores nativas foram plantadas ao longo dos trajetos.

“Além de estimular o comércio local e permitir que a população conheça os veículos de recreação, em cada parada aproveitamos para incentivar a criação de uma rede de infraestrutura aos campistas e caravanistas: pontos de apoio com água, luz e local para descarte de resíduos”, explica Alexandre Boff, presidente da Expo Motorhome, realizadora do Circuito.

Onde a caravana estará em cada cidade

Em todas as cidades o cronograma será o mesmo, e o horário de funcionamento será das 10h às 21h. Na cidade de Wenceslau Braz, o comboio estará acampado no Espaço Chico, local de fácil acesso e conhecido em toda a cidade.

Comboio fica em pontos estratégicos, facilitando o acesso e participação dos moradores. Foto: Assessoria

Já em Santana do Itararé, os veículos ficarão na Praça Frei Mathias de Gênova, enquanto em Salto do Itararé, ficará na Praça da Igreja Matriz. Em Siqueira Campos, os caravanistas realizarão as atividades na Praça da Cultura, localizada na Avenida Marginal.

Na cidade de Quatiguá, o Circuito ficará na Praça Expedicionário Eurides Fernandes do Nascimento, enquanto em Joaquim Távora estará na Avenida Senador Souza Naves, anexo ao Ginásio de Esportes Miguel D. Nicolelli.

Seguindo o cronograma, o comboio chegará em Carlópolis, com atividades ao lado da Paróquia Senhor Bom Jesus, na rua Januário Francisco Falarz. Em Ribeirão Claro, a caravana estará na Praça Rui Barbosa.

Em Jacarezinho, os caravanistas ficarão em frente à Catedral, na Avenida Getúlio Vargas, e por fim, na cidade de Santo Antônio da Platina o comboio encerrará as atividades na Praça Nossa Senhora Aparecida, que fica no centro da cidade.