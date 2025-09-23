Acidente entre moto e caminhão mata homem na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (21) na rodovia PR092, trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. A motocicleta que ele conduzia se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão e a vítima morreu na hora.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu uma motocicleta e um caminhão VW/250. Conforme os dados colhidos no local, o caminhão seguia no sentido Arapoti a Calógeras quando, na altura do km 224, houve uma colisão frontal com a motocicleta que seguia no sentido contrário.

Com a violência do impacto, a moto ficou destruída e o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão, um homem de 49 anos, não teve ferimentos.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima que, devido ao acidente, não foi possível realizar a identificação.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.