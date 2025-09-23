7°C 24°C
Jaguariaíva, PR

Wenceslau Braz vai ter mais dois dias sem energia elétrica nesta semana

Copel divulgou um aviso de corte de energia para serviços de manutenção na rede; medida afeta principalmente a zona rural

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2025 às 10h40 Atualizada em 23/09/2025 às 10h46
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Copel divulgou nesta segunda-feira (21) um cronograma de desligamento de energia para realização de obras de manutenção na rede elétrica em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O município foi um dos mais afetados em relação a energia após o temporal registrado na noite do último domingo (21) e novos desligamentos estão programados para esta semana.

O temporal começou no fim da tarde do domingo e o município ficou sem energia elétrica por volta das 18h00. A religação da energia aconteceu no fim da noite, mas na manhã da segunda-feira (22), os moradores foram pegos de surpresa e, mesmo sem chuva, a cidade ficou das 10h00 até as 19h00 sem energia elétrica. Segundo a Copel, o desligamento aconteceu devido a realização de obras de manutenção na rede elétrica, o que vai se repetir nesta terça-feira (23) e sexta-feira (26).

Conforme os avisos divulgados pela companhia, nesta terça-feira haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica na região dos bairros, Barreirinho, Dos Lobos, Dos Totos, Grisostes, Queimadão, São Miguel, Água da Prata, Água Grande, Ribeirão São Pedro e Salto Silvério. O corte no fornecimento de energia está programado para acontecer entre as 10h00 e 16h00 e deve afetar 128 unidades consumidoras.

Já na sexta-feira, o desligamento está programado para acontecer entre as 10h00 e as 17h00 e irá afetar 71 consumidores das regiões dos bairros Barreirinho, Mato Preto, Água Grande, Fazendinha e Rua Alfredo Peterson. Neste período, serão realizadas obras de manutenção na rede e equipamentos.

Os serviços de manutenção na rede também serão realizados na próxima semana com desligamento de energia programado para a terça-feira (30). Os trabalhos serão realizados entre as 09h00 e as 18h00 com interrupção no fornecimento de energia nos bairros Fazenda Velha, Fazendinha e Água do São João. Já na quarta-feira (01), a interrupção acontece no Bairro dos Lobos, Grisostes e Salto do Silvério.

