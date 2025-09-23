7°C 24°C
Jaguariaíva, PR

Governador Ratinho Junior busca parcerias na Europa em missão oficial

Comitiva passará pelos países da Espanha e Alemanha, com objetivo de atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias nas áreas de educação, pesquisa e inovação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
23/09/2025 às 08h54
Governador Ratinho Junior busca parcerias na Europa em missão oficial
A comitiva passará por Espanha e Alemanha, com objetivo atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera uma nova missão internacional à Europa entre os dias 24 e 29 de setembro. A comitiva passará por Espanha e Alemanha, com objetivo atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias nas áreas de saneamento, educação, pesquisa e inovação. A viagem é organizada pela Invest Paraná, agência de prospecção de investimentos vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

Entre os principais compromissos da agenda estão a participação do Spain Smart Water Summit 2025, em Madri, onde será assinado um memorando de cooperação entre o Grupo Acciona e a Sanepar para projetos estratégicos no Estado, e visitas técnicas na Alemanha à empresa Carl Zeiss, referência mundial em óptica e optoeletrônica, e ao Planetário de Wolfsburg.

A comitiva também estará presente no Paraná Day, em Madri, na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, para promover as oportunidades de investimento no Estado e fortalecer as relações bilaterais entre o Paraná e o país europeu.

ESPANHA

A missão começa pela Espanha no dia 24 de setembro, com chegada em Madri. No dia seguinte, o governador participa do Spain Smart Water Summit 2025, um dos principais eventos europeus sobre tecnologia da água.

Durante a conferência, a Sanepar vai integrar o painel "Visões da América Latina: liderando a transformação digital da água em contextos complexos", para apresentar os projetos, estratégias e iniciativas desenvolvidas no Estado. Companhias de saneamento do Chile, Peru e México também participam da apresentação.

No mesmo evento, será assinado um memorando de cooperação para atuação em projetos estratégicos e parcerias público-privadas entre a Sanepar e o Grupo Acciona, multinacional espanhola especializada em infraestrutura e energias renováveis.

Ainda na Espanha, vai acontecer o Paraná Day na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, na Casa do Brasil em Madri ao longo de dois dias. No primeiro, no dia 25, será voltado para autoridades brasileiras, empresas multisetoriais espanholas e companhias brasileiras instaladas na Espanha.

No dia 26, o encontro vai apresentar os potenciais do Paraná às multinacionais espanholas, com foco nas áreas de infraestrutura, energia, saneamento, indústria automotiva, tecnologia e serviços financeiros. Já tem participação confirmada no evento as empresas Horse, Gestamp, Indra Minsait, Santander e Telefonica, entre outras.

ALEMANHA

Entre os dias 27 e 29 de setembro, a comitiva estadual tem compromissos na Alemanha, visando parcerias nas áreas de tecnologia e educação. A primeira reunião acontece em Wolfsburg, na região da Baixa Saxônia. A missão fará uma visita ao planetário da cidade, que é um dos mais modernos do mundo, além de ser considerado uma referência pela integração com programas educacionais locais.

Ao longo da visita, a comitiva vai conhecer o sistema do domo óptico do Planetário de Wolfsburg. A ideia é entender os projetos educacionais e a tecnologia empregada para estudar formas de aplicação no Paraná. O Estado está projetando a construção do mais moderno planetário da América Latina no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em Jena, na região central da Alemanha, a missão liderada pelo governador Ratinho Junior conhece as instalações da Carl Zeiss, fabricante que é referência global de equipamentos ópticos e médicos, como lentes e equipamentos de alta precisão.

A comitiva vai visitar a divisão de projetores estelares da companhia para acompanhar como é feita a montagem de domos e sistemas digitais para montagem de planetários. Após a visita, as autoridades paranaenses se reúnem com executivos da empresa.

MISSÕES INTERNACIONAIS

As missões a outros países têm sido fundamentais para que o Paraná atraia novos investimentos e implemente inovações nas mais diversas áreas. Desde 2019, o Estado já recebeu mais de R$ 330 bilhões em investimentos privados para construção de novas plantas ou expansões industriais.

A expectativa é que a missão para Espanha e Alemanha estreite as relações do Estado com os países e permita novas possibilidades de negócios. O intercâmbio comercial paranaense anual com os dois países é de quase US$ 1,8 bilhão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Campeonato de Parapente será realizado no Pico Agudo. Foto: Divulgação
EMOÇÃO E ADRENALINA Há 9 minutos

Jogos de Aventura e Natureza chegam a Japira em outubro com atrações de tirar o fôlego

Cidade receberá voos de parapente, festival de balonismo, shows ao vivo e oficinas de skate

 Foram transferidos R$ 25.989.650, contemplando todos os 399 municípios paranaenses. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
INVESTIMENTO Há 1 dia

Estado repassa mais de R$ 25 milhões para farmácias municipais

Recurso foi enviado à Organização da Assistência Farmacêutica, que distribuirá o valor para os 399 municípios do Paraná

 Palestra foi realizada nesta quinta-feira (18) em Cornélio Procópio. Foto: Paulo Henrique/SESP
MISSÃO PARANÁ Há 4 dias

Dados do Governo indicam redução de homicídios no Norte Pioneiro

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 13 dos 21 municípios da região de Cornélio Procópio não registraram estes crimes neste ano

 Lei foi sancionada nesta quarta-feira (17) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Foto: Ari Dias/AEN
DIREITOS Há 5 dias

Governador sanciona lei que garante atendimento gratuito da Defensoria Pública a Pessoas com Deficiência

Serviços serão prestados nos 399 municípios paranaenses, independentemente da renda dos solicitantes

 Estudantes da Escola Estadual Ruy Barbosa participaram de uma palestra conduzida pela soldado Dhynes Janayna Silva, da Patrulha Maria da Penha. Foto: SESP
CONSCIENTIZAÇÃO Há 5 dias

Governo leva ações de prevenção e combate à violência e às drogas em Cornélio Procópio

Iniciativa coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná destacou a importância da conscientização para a segurança pública e o bem-estar social

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados