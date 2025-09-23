Governador Ratinho Junior busca parcerias na Europa em missão oficial

A comitiva passará por Espanha e Alemanha, com objetivo atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera uma nova missão internacional à Europa entre os dias 24 e 29 de setembro. A comitiva passará por Espanha e Alemanha, com objetivo atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias nas áreas de saneamento, educação, pesquisa e inovação. A viagem é organizada pela Invest Paraná, agência de prospecção de investimentos vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

Entre os principais compromissos da agenda estão a participação do Spain Smart Water Summit 2025, em Madri, onde será assinado um memorando de cooperação entre o Grupo Acciona e a Sanepar para projetos estratégicos no Estado, e visitas técnicas na Alemanha à empresa Carl Zeiss, referência mundial em óptica e optoeletrônica, e ao Planetário de Wolfsburg.

A comitiva também estará presente no Paraná Day, em Madri, na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, para promover as oportunidades de investimento no Estado e fortalecer as relações bilaterais entre o Paraná e o país europeu.

ESPANHA

A missão começa pela Espanha no dia 24 de setembro, com chegada em Madri. No dia seguinte, o governador participa do Spain Smart Water Summit 2025, um dos principais eventos europeus sobre tecnologia da água.

Durante a conferência, a Sanepar vai integrar o painel "Visões da América Latina: liderando a transformação digital da água em contextos complexos", para apresentar os projetos, estratégias e iniciativas desenvolvidas no Estado. Companhias de saneamento do Chile, Peru e México também participam da apresentação.

No mesmo evento, será assinado um memorando de cooperação para atuação em projetos estratégicos e parcerias público-privadas entre a Sanepar e o Grupo Acciona, multinacional espanhola especializada em infraestrutura e energias renováveis.

Ainda na Espanha, vai acontecer o Paraná Day na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, na Casa do Brasil em Madri ao longo de dois dias. No primeiro, no dia 25, será voltado para autoridades brasileiras, empresas multisetoriais espanholas e companhias brasileiras instaladas na Espanha.

No dia 26, o encontro vai apresentar os potenciais do Paraná às multinacionais espanholas, com foco nas áreas de infraestrutura, energia, saneamento, indústria automotiva, tecnologia e serviços financeiros. Já tem participação confirmada no evento as empresas Horse, Gestamp, Indra Minsait, Santander e Telefonica, entre outras.

ALEMANHA

Entre os dias 27 e 29 de setembro, a comitiva estadual tem compromissos na Alemanha, visando parcerias nas áreas de tecnologia e educação. A primeira reunião acontece em Wolfsburg, na região da Baixa Saxônia. A missão fará uma visita ao planetário da cidade, que é um dos mais modernos do mundo, além de ser considerado uma referência pela integração com programas educacionais locais.

Ao longo da visita, a comitiva vai conhecer o sistema do domo óptico do Planetário de Wolfsburg. A ideia é entender os projetos educacionais e a tecnologia empregada para estudar formas de aplicação no Paraná. O Estado está projetando a construção do mais moderno planetário da América Latina no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em Jena, na região central da Alemanha, a missão liderada pelo governador Ratinho Junior conhece as instalações da Carl Zeiss, fabricante que é referência global de equipamentos ópticos e médicos, como lentes e equipamentos de alta precisão.

A comitiva vai visitar a divisão de projetores estelares da companhia para acompanhar como é feita a montagem de domos e sistemas digitais para montagem de planetários. Após a visita, as autoridades paranaenses se reúnem com executivos da empresa.

MISSÕES INTERNACIONAIS

As missões a outros países têm sido fundamentais para que o Paraná atraia novos investimentos e implemente inovações nas mais diversas áreas. Desde 2019, o Estado já recebeu mais de R$ 330 bilhões em investimentos privados para construção de novas plantas ou expansões industriais.

A expectativa é que a missão para Espanha e Alemanha estreite as relações do Estado com os países e permita novas possibilidades de negócios. O intercâmbio comercial paranaense anual com os dois países é de quase US$ 1,8 bilhão.