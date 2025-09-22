Estado repassa mais de R$ 25 milhões para farmácias municipais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aumentou o repasse para o Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica (Ioaf) neste ano. Os valores que eram de R$ 23 milhões em 2024 chegaram a R$ 25,9 milhões, em 2025.

Em 2012, a Sesa implantou o Ioaf, que é custeado com recursos financeiros estaduais a serem utilizados exclusivamente em ações que têm como objetivo contribuir para a organização da assistência farmacêutica nos municípios paranaenses.

“Levar a assistência à saúde a todo o Estado é uma determinação do governo que a Sesa vem cumprindo. Esse incremento no recurso é um incentivo importante”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Esse repasse é feito anualmente aos municípios, considerando os critérios e os valores pactuados junto à Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB/PR). Em 2025, os investimentos para cada município foram definidos e pactuados por meio da Deliberação CIB/PR nº 533/2025, de 24 de julho de 2025.

Na sexta-feira (19) foram transferidos R$ 25.989.650, contemplando todos os 399 municípios paranaenses, sendo R$ 9,7 milhões referentes a recurso de custeio e R$ 16,2 milhões a recurso de capital.

Considerando o avanço na descentralização da etapa de dispensação dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e do Elenco Complementar da Sesa, a partir de 2022 o critério adotado para o recebimento do recurso passou a ser número de usuários com cadastro ativo atendidos nas farmácias municipais.

Com esse recurso, o município pode planejar diversas melhorias em suas farmácias e centrais de abastecimento farmacêutico. Com o custeio é possível atender as despesas com reparos e adaptações, consertos, pinturas, instalações elétricas e hidráulicas, pequenas reformas e adaptações das áreas, pagamento de aluguel, entre outras possibilidades.

O recurso de capital pode ser destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, tais como mobiliário, computadores, câmaras de refrigeração, ar-condicionado, bem como destinado a obras de construção de novas áreas ou ampliação de imóveis existentes.