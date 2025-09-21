JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto

Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Foto Redes Sociais

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani faleceu na madrugada deste domingo (21), aos 46 anos, em decorrência de um acidente de moto ocorrido na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo relatos preliminares, JP perdeu o controle da motocicleta na região da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, sentido norte da via. Com a queda, ele foi projetado para frente e acabou atingido por um caminhão de limpeza urbana que transitava no local no momento do acidente.

Trajetória

Reconhecido pelo carisma e presença na televisão, JP construiu carreira como modelo e apresentador. Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Anos mais tarde, em 2021, participou ao lado da cantora Li Martins, sua esposa, do programa Power Couple Brasil 5.

Ainda em 2025, o apresentador apareceu no Game dos 100, também da Record, ampliando sua visibilidade na mídia e nas redes sociais, onde somava milhares de seguidores.

Vida pessoal

JP era casado com Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. Os dois se conheceram durante as gravações de A Fazenda, iniciaram um relacionamento e construíram juntos uma família. Eles são pais de uma filha.

A morte repentina de JP Mantovani causou grande comoção entre fãs, amigos e colegas de profissão, que usaram as redes sociais para prestar homenagens.