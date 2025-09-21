11°C 27°C
Jaguariaíva, PR

JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto

Ex-participante de A Fazenda e Power Couple não resistiu após colisão na Marginal Pinheiros

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2025 às 12h41 Atualizada em 21/09/2025 às 12h46
JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto
Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Foto Redes Sociais

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani faleceu na madrugada deste domingo (21), aos 46 anos, em decorrência de um acidente de moto ocorrido na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo relatos preliminares, JP perdeu o controle da motocicleta na região da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, sentido norte da via. Com a queda, ele foi projetado para frente e acabou atingido por um caminhão de limpeza urbana que transitava no local no momento do acidente.

Trajetória

Reconhecido pelo carisma e presença na televisão, JP construiu carreira como modelo e apresentador. Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Anos mais tarde, em 2021, participou ao lado da cantora Li Martins, sua esposa, do programa Power Couple Brasil 5.

Ainda em 2025, o apresentador apareceu no Game dos 100, também da Record, ampliando sua visibilidade na mídia e nas redes sociais, onde somava milhares de seguidores.

Vida pessoal

JP era casado com Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. Os dois se conheceram durante as gravações de A Fazenda, iniciaram um relacionamento e construíram juntos uma família. Eles são pais de uma filha.

A morte repentina de JP Mantovani causou grande comoção entre fãs, amigos e colegas de profissão, que usaram as redes sociais para prestar homenagens.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Chuva deve atingir algumas cidades na noite desta segunda-feira (15). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SECA NA REGIÃO Há 7 dias

Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

Simepar prevê chuva abaixo de 6mm para o Norte Pioneiro e Campos Gerais, mantendo uma situação crítica nestas regiões

 Acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SEGURANÇA Há 7 dias

Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros

Os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas

 Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
SITUAÇÃO CRÍTICA Há 7 dias

Seca no Norte Pioneiro: cidades estão há mais de 26 dias sem chuva e situação fica crítica

Cambará tem o pior cenário da região, com 49 sem dias sem chuva acima de 1mm; Campos Gerais também enfrenta cenário preocupante, com cerca de 15 dias sem precipitação

 Foto: Divulgação
GIRO PELO PARANÁ Há 2 semanas

Adolescente ataca diretora com tesoura em colégio estadual

Caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso na manhã desta terça-feira (09); diretora foi agredida com socos, chutes e empurrões

 Pai flagra mãe agredindo criança de dois anos em Belo Horizonte. — Foto: Reprodução
CHOCANTE Há 2 semanas

Pai instala câmera escondida e flagra esposa chutando e sufocando a filha de dois anos; veja o vídeo

Caso aconteceu na cidade de Belo Horizonte, mas gera um alerta para pais, mães e responsáveis em todo o país

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados