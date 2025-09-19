Mãe de adolescente que ficou na casa de Hytalo Santos elogia Felca e expõe pressão

O caso Hytalo Santos ganha mais um episódio com a exposição de uma mãe sobre os bastidores que viveu com o filho adolescente. Daniela Cacella, mãe de Bernardo Cacella, falou sobre a situação abertamente durante entrevista no ‘Pod Isso, Karen?’, apresentado por Karen Lopes.

“Na época, o meu problema com ele, eu fiquei sozinha. Fui eu a louca, desequilibrada, né? Hoje eu bato até palma pro Felca porque ele conseguiu. Ele foi a fundo, coisas que eu nunca sonhei que poderiam acontecer. Eu não sei, a Justiça que sabe”, iniciou a mãe de Bernando ao responder uma pergunta sobre Hytalo Santos.

Daniela ainda explicou que a gota d’água foi quando tiraram a ‘autoridade de mãe’ em relação ao filho, de 16 anos. Bernardo fez uma tatuagem com o nome de Kamylinha Santos sem autorização. Na época, ele tinha um relacionamento com a adolescente e estava apaixonado por ela.

“O que me incomodou foi tirar a minha autoridade de mãe. O Bernardo estava apaixonado, gostando realmente da Kamila. E, até aí, tudo bem! Eu já tive 16 anos, já fui apaixonada”, contou.

Segundo Daniela, a tatuagem foi feita após Hytalo e Kamylinha pressionarem o adolescente. A família havia feito uma viagem e, ao retornar para o Brasil, Bernardo pediu para passar uns dias com a namorada.

“Nós viajamos pros Estados Unidos. Inclusive, ajudei ele a comprar vários presentes pra ela. E, na volta, ele pediu por favor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar uns dias agora com ela, porque a gente ficou quase um mês e pouco lá fora. Aí eu falei: ‘tá bom, deixo'”, afirmou.

A mãe de Bernardo disse que ligava para o filho e o menino não atendia porque não podia ficar com o telefone. Ela revelou que ficava brava com algumas situações, mas não comentava nada nas redes sociais.

“Eu só berrei pra internet a hora que ele apareceu com uma tatuagem, exatamente aqui onde eu tenho essa flor, que também era o nome do meu ex-marido que eu enterrei”, revelou. Daniela também disse que já havia falado pro filho fazer uma tatuagem menor e na mão.

Hytalo Santos e o marido Israel Natã Vicente foram presos em 15 de agosto em Carapicuíba, em São Paulo. Na última segunda-feira (15), o casal foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba por tráfico de pessoas por agenciar e aliciar adolescentes e suas famílias; produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.