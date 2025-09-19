Depois de um mês de estiagem chuvas voltam à região neste final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma longa estiagem incomoda o Norte Pioneiro há dias. Algumas cidades estão há mais de um mês sem chuvas, mas isso estás prestes a mudar. A primavera começa na próxima segunda-feira (22), e vem acompanhada de uma mudança drástica no clima da região. Previsões apontam chuvas intensas e queda na temperatura para todas as cidades da região a partir deste final de semana.

O período de seca tem sido difícil em toda a região. Queimadas em vegetação, problemas de saúde, como tosse e respiração prejudicada, rios e riachos secando e outras dificuldades se tornaram rotina na maioria das cidades. Em Santo Antônio da Platina, por exemplo, que já está há mais de 26 dias sem chuva, quase todo dia o Corpo de Bombeiros é acionado para apagar incêndios ambientais.

Na última terça-feira (16), um incêndio de grandes proporções queimou cerca de 5 mil m² do Morro do Sabão. Nesta quinta-feira (18), um outro incêndio destruiu um ponto de reciclagem próximo à cidade, deixando um cenário “de guerra”, com veículos queimados, o local destruído e animais mortos.

Os hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região registraram um aumento significativo de pacientes com alergias, tosses, dificuldades na respiração, desidratação e outros problemas de saúde relacionados ao longo período sem chuva. Em Cambará, por exemplo, já se fazem 52 dias desde a última chuva acima de 1mm.

Esse cenário desgastante tem sido um grande problema para toda a região. Trabalhadores que atuam nas ruas ou áreas externas notam a dificuldade em manter o rendimento, inclusive pelo fato de que, além da falta de chuvas, as temperaturas estão elevadas em todas as cidades. Nesta quinta-feira, a média de temperatura na região é de 30°C, segundo o Google Clima.

Mas este cenário que já se torna algo crítico está prestes a mudar. A próxima segunda-feira marca a chegada da primavera, uma estação com clima mais suave, enfeitada pelas flores. Com a chegada da estação, os sistemas de meteorologia apontam que chuvas intensas serão registradas em todas as cidades do Norte Pioneiro, e a temperatura começará a cair na próxima semana.

A menor quantidade de chuva prevista para a segunda-feira é de 27.2mm, na cidade de Japira, enquanto o maior acumulado deve ser registrado em Santana do Itararé, com 56.7mm – pelo menos é isso que apontam as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os maiores acumulados, além de Santana do Itararé, serão registrados nas cidades de São José da Boa Vista, onde deve chover até 53mm, Wenceslau Braz, com previsão de 49.2mm de chuva, Siqueira Campos, com 48.9mm e Curiúva, onde a chuva pode atingir até 47.4mm. Nestas cidades, uma leve garoa deve ser registrada no domingo, exceto em Curiúva, que poderá registrar até 10mm neste dia.

De acordo com as previsões, até mesmo os menores acumulados são altos, ainda mais quando relacionados com a seca das últimas semanas. Além de Japira, que terá 27.2mm de chuva, Jaboti poderá registrar até 29.6mm, enquanto Santo Antônio da Platina pode ter chuva de até 30.2mm, assim como em Bandeirantes. Em Ribeirão do Pinhal, pode chover até 30.6mm.

Nas demais cidades da região, como Andirá, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho Joaquim Távora, Pinhalão, Tomazina e outras cidades que compõem o Norte Pioneiro, os acumulados variam entre 31,2mm e 46,7mm.

Além da chuva intensa, a partir da segunda-feira, a temperatura terá uma queda significativa em toda a região. Segundo dados do Simepar, as máximas devem cair entre 10°C e 15°C, uma mudança significativa, tendo em vista que esta semana foi marcada por temperaturas próximas e acima dos 30°C.