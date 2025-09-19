11°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem que espancou idoso para roubar é preso em Sengés

Suspeito foi preso nesta quinta-feira (18), após uma investigação que o apontou como responsável por uma série de furtos na cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
19/09/2025 às 13h37 Atualizada em 19/09/2025 às 15h52
Homem que espancou idoso para roubar é preso em Sengés
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (18), a investigação de uma série de furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais e residências, além de esclarecer uma tentativa de latrocínio contra um idoso de 62 anos. Todos os crimes foram cometidos em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná.

Furtos em comércios e residências

De acordo com o delegado Isaías Fernandes Machado, dois homens foram identificados como responsáveis por cinco furtos registrados nas últimas semanas. Eles atuavam preferencialmente à noite, invadindo imóveis para levar dinheiro, eletrônicos e objetos pessoais. Os crimes causaram prejuízos significativos e geraram insegurança entre moradores.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Com base em trabalhos de inteligência, a Polícia Civil reuniu provas que levaram à prisão preventiva dos dois suspeitos. Um deles também teria participado da tentativa de latrocínio.

Tentativa de latrocínio

Na madrugada da última terça-feira (16), o mesmo investigado, junto com outros indivíduos, invadiu a casa de um idoso de 62 anos. Segundo o delegado, a vítima foi espancada violentamente durante a ação criminosa, sofrendo diversos ferimentos. O homem foi socorrido e segue em acompanhamento médico.

Na ocasião, os criminosos levaram, entre outros objetos, um celular. As investigações permitiram identificar e localizar a pessoa que ficou com o aparelho. Com o apoio da Polícia Militar, esse homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Ainda de acordo com Isaías, ao todo, três pessoas foram presas até o momento. A Polícia Civil informou ainda que os demais envolvidos na tentativa de latrocínio já foram identificados e responderão pelos crimes cometidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Para tentar dificultar sua captura, o suspeito estava escondido na residência de um parente, morador do município. Foto: PCPR
CAMPOS GERAIS Há 9 horas

Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Sengés

Homem possuía relação com uma associação criminosa da cidade e foi encontrado escondido na casa de um parente

 Pastor da Igreja Presbiteriana de Sengés, Levy Martins. Foto: Reprodução/Redes Sociais
LUTO Há 2 dias

Prefeito de Sengés decreta luto oficial pela morte do Pastor Levy Martins

Levy Martins faleceu nesta terça-feira (16), aos 63 anos de idade, após uma longa trajetória à frente da Igreja Presbiteriana na cidade, marcando a vida de inúmeras famílias sengeanas

 Feira será realizada no Complexo Esportivo Jaime Jorge (Campão). Foto: Divulgação
NEGÓCIOS E DIVERSÃO Há 1 semana

Feira do Comércio promete movimentar Sengés neste final de semana

Evento terá feira da lua, exposição de produtos, descontos em lojas, shows ao vivo, praça de alimentação e várias atrações para moradores e visitantes

 Homem foi preso na última segunda-feira (08). Foto: PCPR
VIOLÊNCIA Há 1 semana

Homem é preso em Sengés por agredir a irmã e furtar lojas para comprar drogas

Polícia Civil foi acionada após as agressões e constatou que o suspeito já estava sendo investigado por uma série de furtos na cidade

 Cidade de Sengés. Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Sengés se prepara para a terceira edição da Feira do Comércio

Evento contará com feira da lua, exposição de produtos, descontos em lojas, shows ao vivo, praça de alimentação e diversas atrações para moradores e visitantes

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados