Homem que espancou idoso para roubar é preso em Sengés

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (18), a investigação de uma série de furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais e residências, além de esclarecer uma tentativa de latrocínio contra um idoso de 62 anos. Todos os crimes foram cometidos em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná.

Furtos em comércios e residências

De acordo com o delegado Isaías Fernandes Machado, dois homens foram identificados como responsáveis por cinco furtos registrados nas últimas semanas. Eles atuavam preferencialmente à noite, invadindo imóveis para levar dinheiro, eletrônicos e objetos pessoais. Os crimes causaram prejuízos significativos e geraram insegurança entre moradores.

Com base em trabalhos de inteligência, a Polícia Civil reuniu provas que levaram à prisão preventiva dos dois suspeitos. Um deles também teria participado da tentativa de latrocínio.

Tentativa de latrocínio

Na madrugada da última terça-feira (16), o mesmo investigado, junto com outros indivíduos, invadiu a casa de um idoso de 62 anos. Segundo o delegado, a vítima foi espancada violentamente durante a ação criminosa, sofrendo diversos ferimentos. O homem foi socorrido e segue em acompanhamento médico.

Na ocasião, os criminosos levaram, entre outros objetos, um celular. As investigações permitiram identificar e localizar a pessoa que ficou com o aparelho. Com o apoio da Polícia Militar, esse homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Ainda de acordo com Isaías, ao todo, três pessoas foram presas até o momento. A Polícia Civil informou ainda que os demais envolvidos na tentativa de latrocínio já foram identificados e responderão pelos crimes cometidos.