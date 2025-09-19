Garotinha ganha uma Barbie com a mesma condição que a dela e tem a reação mais encantadora

DA REDAÇÃO/CRESCER - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Sem imaginar o alcance que teria, Caroline Martins, uma mãe de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, compartilhou em suas redes sociais um vídeo do momento em que sua filha, Helena, de seis anos, ganha uma Barbie. O que chama a atenção, é que não se trata de uma simples boneca, mas sim de uma com a qual Helena teve uma identificação instantânea. Assim como a menina, a Barbie é diabética.

Helena dá pulos de alegria e sorri muito ao abrir o presente, e sua reação é apaixonante – e ganhou o coração de centenas de pessoas nas redes sociais. Apenas aqueles que tem uma condição séria como a dela, e percebe uma representatividade coma boneca, consegue compreender todo o impacto positivo que o presente tem na vida da pequena.

Em entrevista a CRESCER, Caroline, que é enfermeira, até se emociona ao falar do assunto. “Ver aqueles pulinhos, o sorrisinho dela, foi, nossa, inexplicável”, afirma. “Para uma mãe, ver isso é surreal, sabe? No vídeo, não deu para ouvir, mas eu chorei demais. Toda vez que assisto, choro de novo”, confessa.

Desde então, ela relata que Helena já levou a Barbie para a escola no dia do brinquedo, apresentou para todos os amigos e ficou feliz em conseguir mostrar que a boneca usa um aparelhinho igual ao dela, que é um monitor de glicemia. “A Barbie dorme com ela, ela mede a glicemia da Barbie, ela aplica insulina na Barbie”, explica.

A família recebeu o diagnóstico de Helena muito cedo, quando ela tinha somente 1 ano e 8 meses. A avó, que já tinha convivido com uma pessoa com diabetes, começou a notar alguns sintomas na neta. “Ela sentia muita fome, muita sede, a troca de fralda acontecia com muita frequência”, conta. Então, alertou a filha de que havia algo estranho. Por ser enfermeira, Carol também observou e já intuiu que os sinais eram de diabetes. Então, levou-a para fazer exames, que confirmaram a suspeita.

“Foi muito difícil”, lembra a mãe. “A gente não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com ela. Questionávamos como uma criança tão pequena desenvolveu uma doença tão complicada”, lembra.

Carol elogia a filha e diz que ela é muito corajosa. “Desde a primeira aplicação de insulina, desde a primeira picada no dedo, ela nunca deu trabalho pra nós”, conta. “Ela veio do jeitinho que tinha que vir para a nossa família. E que bom que ela veio!”, acrescenta.

Desde o diagnóstico de Helena, Carol acompanha vários perfis de pessoas com diabetes. Em um deles, viu a notícia de que a fabricante da Barbie tinha lançado uma versão da boneca com diabetes. “Fiquei louca!”, lembra. “Quando vi, falei: ‘Minha filha precisa ser representada. Ela precisa saber que existe uma boneca que é igual a ela’. Mas fiquei triste, porque só tinha nos Estados Unidos”, conta.

Ela chegou a simular uma importação, mas o valor ficaria muito alto. Era impensável! Felizmente, pouco tempo depois, a boneca chegou ao Brasil e a família conseguiu comprar pela internet. E só pelo sorrisão da pequena, não há dúvidas de que todo o esforço valeu a pena!