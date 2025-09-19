Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Sengés

Para tentar dificultar sua captura, o suspeito estava escondido na residência de um parente, morador do município. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na última terça-feira (17), equipes da Polícia Civil de Sengés, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra mais um suspeito envolvido com o tráfico de drogas e associação criminosa na cidade. A ordem judicial foi expedida pelo Poder Judiciário da Comarca local, após o avanço de uma investigação detalhada conduzida pela Polícia Civil.

Segundo informações oficiais, a apuração reuniu provas robustas do envolvimento direto do homem no comércio ilegal de entorpecentes, bem como da sua associação com outros indivíduos, alguns já detidos e outros ainda foragidos. Para tentar dificultar sua captura, o suspeito estava escondido na residência de um parente, morador do município. Entretanto, graças ao trabalho de inteligência desenvolvido pelos agentes, seu paradeiro foi identificado, permitindo o cumprimento do mandado de prisão.

A ação reforça o comprometimento da Polícia Civil de Sengés no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas na região. Além disso, evidencia a importância do trabalho conjunto entre diferentes forças de segurança, que tem garantido resultados significativos no enfrentamento do crime organizado.

A delegacia local também reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima, contribuindo para a prisão dos demais foragidos. Os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 181 ou pelo número (43) 9 9619-0907.

Com operações como esta, a polícia busca não apenas prender suspeitos, mas também transmitir uma mensagem clara de que a criminalidade na cidade não será tolerada. A atuação integrada entre as forças de segurança tem se mostrado essencial para desarticular redes criminosas e trazer maior sensação de segurança à população de Sengés e região.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva marca mais um passo no combate organizado ao tráfico de drogas e reforça a continuidade das investigações, que seguem visando identificar e capturar os demais envolvidos no esquema criminoso.