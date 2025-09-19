Dados do Governo indicam redução de homicídios no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - A Secretaria da Segurança Pública do Estado realizou nesta quinta-feira (18), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, a segunda palestra da Missão Paraná II, iniciativa que aproxima as forças de segurança da população e fortalece o diálogo com a comunidade. O encontro contou com a presença de autoridades locais, lideranças comunitárias e representantes das forças de segurança, reforçando a importância da integração no combate à criminalidade.

Foram divulgados dados que apontam avanços significativos na redução dos índices de criminalidade. Entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado, 13 dos 21 municípios atendidos na região não registraram homicídios. Também houve reduções expressivas em diferentes indicadores criminais: os roubos caíram 40%, os furtos diminuíram 30% e os furtos e roubos de veículos tiveram queda de 24%.

“Estar próximo da população, ouvir as lideranças locais e dialogar diretamente com a comunidade é fundamental para que possamos direcionar as ações de segurança de acordo com a realidade de cada região”, destaca o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “A Missão Paraná II é justamente essa oportunidade de integração, em que mostramos resultados, mas também construímos soluções em conjunto”.

De acordo com o secretário, os resultados confirmam a efetividade do trabalho integrado das forças policiais aliado ao engajamento da comunidade. “O trabalho integrado já tem refletido em resultados concretos, com a queda nos principais índices criminais e a maior sensação de segurança para as famílias paranaenses. Esse contato direto com a população mostra que estamos presentes, com as forças de segurança nas ruas todos os dias”, complementa.

A Missão Paraná segue até sexta-feira (19) com agendas em Jacarezinho, Ibiporã, Santo Antônio da Platina e Arapongas, além de Londrina. Ao todo, a segunda etapa da missão abrangerá cerca de 66 municípios da região Norte e atenderá diretamente uma população superior a 1,5 milhão de pessoas.

QUEDA DE HOMICÍDIOS

O Paraná registrou uma expressiva queda nos crimes contra a vida no 1º semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam diferentes formas de mortes intencionais – como homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte –, caiu 28,5% em relação ao 1º semestre de 2024, passando de 940 para 672 registros. É o menor índice de homicídios da série histórica.

Dentro desse grupo, os homicídios dolosos – aqueles cometidos com a intenção de matar – tiveram retração de 29%, passando de 889 para 631 vítimas entre os seis primeiros meses de 2024 e 2025. No comparativo com 2018, quando 1.033 pessoas perderam a vida por causa deste tipo de crime, o índice de homicídios dolosos já caiu aproximadamente 39%.

A melhora nos índices de violência letal também se reflete no aumento do número de municípios paranaenses sem homicídios dolosos. No primeiro semestre de 2024, eram 192 cidades sem registro desse tipo de crime. Em 2025, o número subiu para 221, o que representa 55% dos municípios do Paraná. Em outras 93 cidades (23%) só houve um caso registrado.