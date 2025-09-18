Arapoti capacita nutricionistas para aumentar a qualidade da merenda escolar

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Nesta semana, as nutricionistas que atuam na Educação Municipal de Arapoti, Julya de Oliveira Rosa e Pietra Lordelos Fernandes Mendes, participaram da primeira etapa de uma formação sobre Segurança Alimentar e Nutricional voltada para profissionais que atuam na merenda escolar. O encontro foi promovido pela Itaipu Binacional em Piraí do Sul e reuniu nutricionistas de diversos municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

O objetivo da capacitação foi aprofundar conhecimentos, promover a troca de experiências e fortalecer práticas que garantam a qualidade, a segurança e a sustentabilidade da alimentação oferecida aos estudantes. Durante a formação, os profissionais discutiram planejamento, acompanhamento e fiscalização da merenda escolar, ressaltando a importância de um serviço nutricional eficiente e alinhado aos padrões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A participação das nutricionistas de Arapoti reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer refeições escolares não apenas nutritivas, mas também seguras e adequadas às necessidades dos alunos. A formação abordou estratégias para o desenvolvimento de cardápios equilibrados, controle de higiene e qualidade dos alimentos, além de práticas que promovam hábitos alimentares saudáveis entre crianças e adolescentes.

Além das atividades teóricas, o encontro incluiu momentos de análise de casos, debates sobre experiências bem-sucedidas em outros municípios e orientações sobre a implementação de medidas sustentáveis no fornecimento de refeições escolares. A capacitação também reforçou o papel do nutricionista como agente de garantia da qualidade alimentar, garantindo que as refeições atendam a critérios nutricionais e de segurança em todas as etapas do ensino.

Segundo a organização, a iniciativa integra um ciclo de capacitações voltado para profissionais de diferentes regiões, com o objetivo de padronizar procedimentos e assegurar que estudantes tenham acesso a alimentação saudável e segura. O programa busca ainda estimular a atualização constante dos profissionais de nutrição, mantendo as práticas alinhadas às legislações vigentes e aos princípios do PNAE.

A primeira etapa da formação organizada pela Itaipu Binacional marca o início de uma série de encontros destinados a aprimorar a atuação de nutricionistas em escolas públicas, fortalecendo a gestão da merenda escolar e promovendo melhorias na qualidade da alimentação dos estudantes.